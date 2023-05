Ve věku 83 let dnes ve Švýcarsku zemřela legendární zpěvačka a herečka Tina Turner. Podlehla dlouhé nemoci, informovala ve středu večer britská televize Sky News s odkazem na mluvčího hudebnice.

Ve věku 83 let zemřela zpěvačka Tina Turner. | Foto: Profimedia

Zpěvačka v posledních letech trpěla řadou zdravotních problémů, bojovala s rakovinou, utrpěla mrtvici i selhání ledvin. „Tina Turner, královna rock'n rollu, dnes pokojně zemřela ve věku 83 let po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku. Svět spolu s ní ztrácí hudební legendu a vzor,“ informovali zástupci rockové hvězdy.

Zdroj: Youtube

Tina Turner, vlastním jménem Anna Mae Bullock, byla jednou z nejpopulárnějších hvězd 80. let. Umělkyně narozená v USA byla známá pro své charisma na pódiu a řadou světoznámých hitů. V roce 1983 se prosadila písní Let's Stay Together. Zásadním zlomem byl rok 1984, kdy vyšlo velice úspěšné album Private Dancer, provázené stejnojmenným hitem a především skladbami What's Love Got To Do With It? a Better Good To Me.

Rocková babička

Zpěvačka proslula odvážnými kostýmy a energickým vystupováním. „Rocková babička“, jak zní asi nejčastější zpěvaččina přezdívka, prodala přes 200 milionů desek. Získala mimo jiné 12 cen Grammy, jednu za celoživotní zásluhy, a vstoupila do rokenrolové Síně slávy.

Sama do značné míry ovlivnila také řadu významných umělců, mezi nimi například Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae či Rihannu. Tina Turner v roce 2009 vystoupila také v Praze. V O2 Areně roztančila fanoušky v rámci svého evropského turné na oslavu půlstoletí v showbyznysu. Jak o vystoupení rockové ikony před lety psal Deník, se podívejte zde.

Manželství plné násilí

Zpěvaččinu hudební dráhu zásadně ovlivnil její manžel Ike Turner, který její kariéru nejprve nastartoval, ale pak ji svým bouřlivým životem a násilnickým chováním komplikoval. Trauma, které během jejich vztahu utrpěla, připomněla Tina Turner ve svých memoárech z roku 2018 My Love Story. „Tolikrát použil můj nos jako boxovací pytel, že jsem při zpěvu cítila krev stékající do krku,“ napsala tehdy.

Poté, co od manžela odešla, pokračovala v budování své kariéry a stala se jednou z největších popových a rockových hvězd 80. a 90. let.

Zdroj: Youtube

Jak informuje BBC, štěstí zpěvačka našla až se svým druhým manželem, německým hudebním manažerem Erwinem Bacem. Randit začali v polovině 80. let a v roce 2013 se vzali. Dvojice žila ve Švýcarsku a umělkyně přijala švýcarské občanství. O tom, že bylo manželství skutečně silné, svědčí i fakt, že jí manžel v roce 2017 daroval ledvinu poté, co její orgány začaly selhávat.

Kromě hudební kariéry si Tina Turner zahrála i v několika filmech, například ve snímku Mad Max Beyond Thunderdome z roku 1985, ve kterém zazněl také další z jejích hitů We Don't Need Another Hero.

Vydláždila cestu ženám v rockové hudbě, reaguje svět

„Tina byla jedinečnou a pozoruhodnou přírodní silou se svou odolností, neuvěřitelnou energií a obrovským talentem,“ uvedl Roger Davies, který byl 30 let jejím manažerem. „Od prvního dne, kdy jsem ji v roce 1980 potkal, si naprosto věřila, zatímco málokdo jiný jí v té době věřil… Bude mi velmi chybět," dodal podle BBC News Davies.

„Odchod mé úžasné přítelkyně Tiny Turnerové mě velmi zarmoutil. Byla to skutečně nesmírně talentovaná umělkyně a zpěvačka. Byla inspirativní, vřelá, vtipná a velkorysá. V mládí mi velmi pomohla a nikdy na ni nezapomenu,“ napsal na twitteru Mick Jagger a připojil dvě společné fotografie.

Americká zpěvačka Gloria Gaynorová, která se rovněž proslavila v 60. letech, podle BBC News uvedla, že Turnerová „vydláždila cestu mnoha ženám v rockové hudbě, černým i bílým“. Poctu jí vzdali také modelka Naomi Campbellová, basketbalová legenda Magic Johnson a zpěvačky Kelly Rowlandová a Ciara.

Bílý dům označil smrt Turnerové za velkou ztrátu. „Byla ikonou, hudební ikonou, která ve své kariéře zažila mnoho skvělých okamžiků,“ uvedla mluvčí amerického prezidenta Karine Jean-Pierreová.