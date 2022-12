Westwoodová zemřela pokojně obklopena svou rodinou v Claphamu v jižním Londýně. „Vivienne pokračovala ve věcech, které milovala, až do poslední chvíle. Navrhovala, pracovala na svém umění, psala svou knihu a měnila svět k lepšímu. Vedla úžasný život. Její inovace a dopad za posledních 60 let byly obrovské a budou pokračovat i v budoucnu,“ napsali na Instagram zástupci jejího módního domu.

„S Vivienne budu i nadále ve svém srdci,“ napsal k úmrtí osobnosti podle BBC její manžel a kreativní partner, Andreas Kronthaler.

Westwoodová se na módní scéně dostala do popředí v 70. letech 20. století. Se svým tehdejším partnerem Malcolmem McLarenem si tehdy založila obchod s oblečením Let It Rock na King's Road v Chelsea. Podnik byl později přejmenován na Sex.

Kmotra punku

Díru do módního světa udělala zejména díky svým androgynním návrhům, tričkám se slogany, žiletkami, psími obojky či neuctivému postoji k establishmentu. Podílela se i na tvorbě image kapely Sex Pistols.

Během své desítky let trvající kariéry umělkyně definovala britskou módu, je považována za návrhářku, která dala tvář punkovému stylu. Punk vnímala jako nástroj, pomocí kterého „si můžeme vyzkoušet, jestli lze módním systémem otřást“. Byla známá také jako zarytá aktivistka, věnovala se například změně klimatu.

V roce 2006 obdržela Vivienne Westwoodová britský titul dáma za zásluhy o módu.