Zemřela zpěvačka skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanová. Bylo jí 46 let

Zpěvačka pocházející z irského města Limerick se v těchto dnech nacházela v Londýně, kde nahrávala.

Londýnská policie uvedla, že byla přivolána do hotelu ve Westminsteru okolo deváté hodiny ranní. O'Riordanová byla na místě prohlášena na mrtvou. Důvod úmrtí zatím policii není znám.

„Rodinní příslušníci jsou touto zprávou zdrceni a v tomto nelehkém čase žádají o soukromí,“ píše se ve zprávě.

Tuto zprávu přidala zpěvačka na svůj Twitter na začátku ledna:

bye bye Gio. We're off to Ireland ? pic.twitter.com/d6HKOFJqGB