Hrůzu vyvolávající události v Turecku a Sýrii stále nenechávají svět spát. Na pomoc oběma postiženým státům od pondělního zemětřesení přispěchaly téměř všechny země a záchranáři i dobrovolníci se stále snaží zachránit co nejvíce životů. Zemětřesení si jich přitom vyžádalo už přes 21 tisíc a podle odhadů odborníků číslo nadále poroste.

Objevení Yagize a jeho matky patří mezi ty šťastnější konce. Jedním z nich je i případ novorozeněte z videa, které před pár dny obletělo internet. Záchranáři v Sýrii vyprostili miminko, které bylo stále spojené pupeční šňůrou se svou matkou. Žena identifikovaná jako Abu Hadiyaová ovšem tentokrát nepřežila. „Pravděpodobně porodila a poté zemřela několik hodin před jejich objevením,“ řekl lékař Hani Maarouf z nemocnice Cihan v Afrínu, kde se nyní malá holčička nachází.

Zdroj: Youtube

Dívenka je bohužel jediná, která z celé rodiny přežila. Kromě matky jí pod sutinami pětipatrového domu zemřel i otec a čtyři sourozenci. Její přežití je malým zázrakem. A právě touto skutečností se doktoři inspirovali. Aby ji neustále neoslovovali novorozeně, dali jí jméno Aya. V arabštině má příhodný význam - zázrak neboli dar od Boha.

Podle Maaroufa dorazila Aya do nemocnice ve velmi špatném stavu. „Měla boule, modřiny, byla nachlazená a sotva dýchala,“ vylíčil pediatr stanici BBC její zranění. Nyní je ve stabilizovaném stavu a kojí ji manželka ředitele nemocnice Khalida Attiaha společně s jejich o čtyři měsíce starší dcerou.

Dar od boha. V sutinách narozené syrské holčičky se ujme rodina prastrýce

Zpráva o holčičce narozené během jedné z největších katastrof v historii Turecka a Sýrie zasáhla lidi po celém světě. A to natolik, že tisíce z nich nabídlo Aye adopci. „Rád bych ji adoptoval a dal jí slušný život,“ napsal jeden ze zájemců. Mezi nimi byl i kuvajtský televizní moderátor. „Pokud mi to zákony dovolí, jsem připraven se o toto dítě postarat,“ uvedl. Stovky dojatých lidí dokonce ve snaze děvčátku pomoci volaly přímo do nemocnice.

Aya ovšem k adopci nepůjde. Jakmile se uzdraví natolik, aby ji mohli propustit z nemocnice, ujme se jí její strýc. „Nedovolím nikomu, aby ji adoptoval. Dokud se pro ni nevrátí její vzdálení příbuzní, budu se o ni starat jako o vlastní,“ prohlásil Attiah.

Strýc, na kterého děvčátko čeká, žije v současnosti s celou domácností obsahující 11 lidí ve stanu. „Nikdo nyní není schopen žít v domě. Pouhých deset procent budov je zde bezpečných. Zbytek je neobyvatelný,“ svěřil se agentuře AP. Smrtícím troskám se podařilo uniknout celé jeho nejbližší rodině. I když nemá jako téměř všichni kolem něj pevnou střechu nad hlavou, je rozhodnutý dát malé neteři tolik potřebný domov a lásku.

Zdroj: Youtube

Přibývá sirotků

Ve zborcených domech ale záchranáři nacházejí i děti zcela bez rodiny. Jedním z nich je například 22denní chlapec Kerem Agirtas, u kterého úřady netuší, zda jeho příbuzní žijí. Informuje o tom britský deník Metro.

Pro přesun šestnácti takových novorozeňat využili záchranáři osobní letadlo tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Děti po přistání v Ankaře převezli do nemocnice v Etliku. Nyní letadlo využívají pro převoz kriticky zraněných do hlavního města.

Podle lékařů a odborníků se osiřelých dětí ve většině případů ujímají příbuzní. V přetrvávajícím chaosu několik dní po zemětřesení, kdy se stále nacházejí mrtví a šance na nalezení přeživších se rychle snižuje, není podle lékařů možné určit, kolik dětí o rodiče ve skutečnosti přišlo.

Počet obětí zemětřesení přesáhl 21 tisíc. Záchranáři stále nacházejí i přeživší

Organizace UNICEF uvedla, že dělá vše pro to, aby děti, jejichž rodiče jsou pohřešovaní nebo mrtví, monitorovala. Poskytuje jim jídlo, oblečení, léky a komunikuje s nemocnicemi, aby našla jejich příbuzné, kteří by se o ně postarali.

Turecké ministerstvo pro rodinu a sociální služby vyzvalo lidi, aby začali podávat žádosti o zařazení mezi pěstounské rodiny. „V současnosti se o děti, jejichž rodiče nebo příbuzné se nepodařilo najít, starají státní instituce,“ informovalo ministerstvo. Zatím je umisťuje do registrovaných pěstounských rodin. Dětí je ale příliš mnoho.

Zdroj: Youtube

Z rodiny přežila jediná

V Sýrii pak agentura AP informuje o zřízení sirotčince nedaleko opozicí ovládaného města Azaz. V současnosti je tam umístěno asi čtyřicet dětí.

Země ovšem s problémem osiřelých dětí zápolí delší dobu. V důsledku občanské války, která začala v roce 2011, zemřely statisíce lidí, jež za sebou zanechaly dosud neznámý počet sirotků. Teď do toho přišlo zemětřesení a situaci ještě zhoršilo.

Mrazivá svědectví: Z trosek slyšíme zvuky, pomoc ale nepřichází, zní z Turecka

Jedním ze syrských sirotků se stala i rusovlasá sedmiletá Jana al-Abdoová, kterou zachránili po 30 hodinách od ničivých otřesů. „Po přivezení do nemocnice neustále plakala a opakovaně se ptala, kde jsou její rodiče,“ přiblížil lékař Chalíl Alsfúk, který dívku ošetřoval. „Později jsme zjistili, že byla jediná, kdo z celé rodiny přežil,“ dodal se smutkem v očích. Jana přišla během chvíle o rodiče i tři sourozence.

Pro sedmiletou dívku, která se v hrůzostrašných snech vzpínala na kapačkách, si později přišla teta. Z jejího zdraví a odchodu se Alsfúk raduje. Od začátku neštěstí ošetřuje velké množství zraněných dětí, a ne každému z nich dokáže pomoci. „Celý ten zážitek byl strašný. Je těžké potlačit smutek poté, co se snažíte zachránit dítě, ale nejde to. Musíte okamžitě přejít k desítkám dalších dětí, které potřebují pomoc,“ zavzpomínal na první dny, kdy byly návaly pacientů nejhorší.

Srkal vodu z vršku PET lahve

Srdce lidí se naplnila zármutkem i radostí, když před dvěma dny sledovali video zachycující syrského chlapce Mohameda Ahmeda, kterého záchranáři našli zaklíněného v hromadě suti ve městě Antakyi. Chlapec byl v temnotě uvězněný 45 hodin.

Když objevili jeho zoufalý obličej, nemohli se k němu zprvu dostat. Z chlapce pomalu vyprchávala síla, ale jeho zachráncům to myslelo jasně. Když k němu nedostanou celou lahev vody, dají mu ji po troškách. Mohamed proto vodu srkal po douškách z nabízeného vršku PET lahve a pomalu sbíral síly k vysvobození.

Práci záchranářů a chlapcovu vůli žít ocenil i starosta Istanbulu Akram Imamoglu, který video se záchranou sdílel na Twitteru. „Dobrá práce, Mohamede,“ napsal podle serveru Asumetech.com.

Dívka chránila hlavu mladšího bratra

Dalším příběhem je osvobození sedmileté Mariam a jejího mladšího bratra Ilaafa. Děti objevili v troskách jejich domu poblíž syrského Haramu. Zdá se, že celých 36 hodin, kdy byli uvěznění a čekali na záchranu, malému chlapci jeho sestra chránila hlavu. „Pane, když mě a mého bratra zachráníte, udělám, co budete chtít. Ale dostaňte nás odsud,“ poprosila záchranáře, když je objevili.

Sourozenci se k řadě sirotků naštěstí nepřidali, shledali se zbytkem rodiny. „Já, moje žena a naše tři děti jsme spali, když zemětřesení udeřilo. Na hlavu se nám začaly sypat trosky a všichni jsme pod nimi zůstali dva dny,“ svěřil se otec Mustafa Zuhir Al-Sayed britskému deníku Daily Mail.

Mezi zachráněnými jsou i domácí mazlíčci

Záchranné akce se ovšem nesoustředí jen na lidi. Mezi zasypanými přeživšími je i spousta domácích mazlíčků. Jeden z nejvýraznějších momentů byla záchrana vysokoškoláka Kerema Cetina v tureckém Hatay. Mladý muž odmítl pomoc záchranářů, dokud nezajistili bezpečí jeho zrzavé společnici jménem Jahoda.

Kočka, která byla vedle něj zamotaná v dece, se ovšem záchraně bránila. Jahoda a její pán utrpěli jen lehká zranění a jsou už v bezpečí.

Ve stejném městě záchranáři našli malého bílého psa, který byl až po krk zasypaný v suti. Jiného pak objevili zaprášeného takovým způsobem, že se sutí téměř splýval. Lidé, kteří je zachránili, trpělivá zvířata napájeli vodou, kterou si lili do dlaní.

Zdroj: Youtube

Od zemětřesení uplynulo už více než 100 hodin a předpokládá se, že ti, kteří jsou stále uvězněni pod troskami, mají jen malou šanci na přežití. Záchranáři se ovšem odmítají vzdát a s vidinou dalších vysvobození stále prohledávají trosky nespočtu domů, které za sebou zanechalo smrtící zemětřesení.