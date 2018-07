Žena, kterou v Anglii otrávil novičok, zemřela

Dawn Sturgessová, která byla na konci června otrávena novičokem v britském městě Amesbury, zemřela. Muže - Charlieho Rowleyho - a ženu otrávil tentýž nervový plyn, kvůli kterému skončil v nemocnici i bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera. Uvedla to britská policie.

“Je to šokující a tragická zpráva,” uvedl šéf britské protiteroristické policie Neil Basu. Zděšena a šokována úmrtím matky od tří dětí je také premiérka Theresa Mayová.

Nikdo další příznaky podobné otravy podle policie nevykazuje. "V minulosti ani v poměrech obou zasažených občanů se neobjevuje nic, co by naznačovalo, že by se měli stát cílem útoku," uvedla britská Metropolitní policie.

"Chci ujistit občany, že riziko otravy širší veřejnosti zůstává nízké," uvedla šéfka anglického Státního zdravotního ústavu Sally Daviesová.

Rowleyho se Sturgessovou našli poslední červnový den v domě nacházejícím se na ulici Muggleton Road ve městě Amesbury v hrabství Wiltshire. Záchranku přivolal do domu Rowley, a to dokonce dvakrát. Nejdřív ke Sturgessové, která zkolabovala už v sobotu ráno, a později sám kvůli sobě, když začal cítit, že upadá do bezvědomí.

Amesbury se nachází jen osm kilometrů od Salisbury, kde byl začátkem března otráven Skripal a jeho dcera. Daviesová doporučila občanům v této oblasti, aby si přeprali oblečení a vyčistili důkladně i další vnější věci (boty, batohy a podobně) předtím, než je znovu použijí.