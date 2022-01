Po koupi už na to ale nemyslela a když nic nenasvědčovalo tomu, že vyhrála, vypustila sázku z hlavy. Znovu si na ni vzpomněla až ve chvíli, kdy klikla na složku se spamem ve své e-mailové schránce. „O několik dní později jsem totiž od někoho hledala chybějící e-mail, a proto jsem kontrolovala, zda nespadl do spamu. Tehdy jsem uviděla zprávu od Loterie, že jsem vyhrála,“ vzpomínala žena.

Spearcová uhodla správně pět koulí s čísly, díky čemuž vyhrála v přepočtu přes 21,6 milionů korun, k tomu trefila i Megavýhodu, která jí tuto výhru ztrojnásobila. Za jedno losování zaplatí hráč dva dolary, což je v přepočtu 43 korun a za další dolar si mohou zkusit tipnout právě Megavýhodu, která jim výhru může až zpětinásobit.

Laura Spears got the surprise of a lifetime when she checked her spam folder and realized she'd won a $3 million Mega Millions prize! ➡️ https://t.co/ZmCSxPDQR8 pic.twitter.com/HjFeLrL8kR — Michigan Lottery (@MILottery) January 21, 2022

Když žena e-mail rozklikla, nemohla uvěřit vlastním očím. „Přihlásila jsem se proto hned na můj účet u Loterie, abych si tu zprávu potvrdila. Stále nemůžu uvěřit tomu, že jsem opravdu vyhrála tři miliony dolarů!“ svěřila se organizátorům, jak uvádí stanice CNN.

Pozor na podvodníky

Šťastná výherkyně si peníze vyzvedla minulý týden a médiím sdělila, že je plánuje využít pro rodinu a také k tomu, aby mohla odejít dříve do důchodu. Také si odteď bude pečlivěji kontrolovat spamové e-maily. „Rozhodně jsem si přidala adresu Michiganské loterie do bezpečných odesílatelů pro případ, že bych někdy měla to štěstí a dostala další e-mail o obrovské ceně,“ dodala Spearsová.

Podle serveru Insider skončila informace o výhře ve spamu pravděpodobně z toho důvodu, že algoritmus e-mailové schránky špatně odhadl účel zprávy. Určil totiž, že se i v tomto případě jedná o klamavý e-mail, který se snaží lidi nalákat na snadné vydělání velkých peněz a z velké většiny se jedná o podvody.

Čokoládové mléko a milion dolarů

V den losování byl jackpot Mega Millions v přepočtu téměř pět miliard korun. Posledním výhercem této velké ceny je rodina z Lake Havasu City, která 22. října 2021 vyhrála v přepočtu 2,3 miliardy korun. Aktuální jackpot je v přepočtu přes osm miliard.

This Virginia dad really earned his "#1 Dad" mug when he returned home with chocolate milk AND a $1,000,000 winning Platinum Jackpot scratcher! ?????https://t.co/pNfAUtPHYN — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) December 30, 2021

Za podobného šťastlivce by se dal považovat i otec rodiny Dennis Willoughby z Chesterfieldu ve Virginii. Dětem doma došlo čokoládové mléko a muž pro něj tedy skočil do obchodu 7-Eleven. Na pokladně se rozhodl vzít i jeden stírací los do Virginijské loterie a nakonec rodině domů kromě mléka z obchodu donesl i milion dolarů.

Los totiž skrýval platinový jackpot v hodnotě v přepočtu 21,7 milionů korun a hrdý otec díky němu vyhrál hlavní cenu. „Willoughby je druhým člověkem, který jackpot této hry vyhrál. Šance na výhru je jen jedna ku 1,3 milionu,“ uvedli představitelé loterie.

Šťastný výherce dostal na výběr, zda si vybere plnou cenu v ročních splátkách během třiceti let nebo dostane jednorázovou platbu v hotovosti před zdaněním. Muž si vybral druhou možnost a domů si tedy společně s čokoládovým mlékem odnesl také v přepočtu téměř čtrnáct milionů korun.