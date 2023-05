Z několikanásobné vraždy před nedávnem obvinily thajské úřady šestatřicetiletou ženu. Svým obětem údajně dlužila peníze, a proto se rozhodla drastickým způsobem vyhnout splácení dluhů. Podle tamních úřadů se jedná o jeden z nejhorších případů sériových vražd v zemi.

Thajská policie. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/AP/Sakchai Lalit

Thajskem v posledních týdnech otřásl případ sériových vražd, při nichž zemřelo více než deset osob. Tamní úřady i média jej podle deníku The Guardian označily za jeden z nejhorších, který se v oblíbené turistické destinaci stal. V souvislosti s ním policie minulý týden v Bangkoku zadržela 36letou Sararat Rangsiwuthapornovou.

Manželka policejního důstojníka byla původně podezřelá pouze ze smrti své kamarádky, se kterou byla v polovině dubna v provincii Rachaburi, kde se společně zúčastnily buddhistického ochranného rituálu u řeky. Žena náhle zkolabovala a následně zemřela přímo na břehu.

Vyšetřovatelé pomocí záběru z kamerových systémů zjistili, že Rangsiwuthapornová z místa činu odešla a ani se nesnažila jakkoliv své přítelkyni pomoci. Taky se ukázalo, že ženě chyběly některé osobní předměty včetně hotovosti, dvou telefonů a drahého batohu. Pomocí pitvy se pak zjistilo, že ji někdo otrávil kyanidem.

Šokující zpráva se objevila ve všech thajských médiích, což následně přimělo další rodiny, aby se přihlásily na policii a oznámily, že jejich příbuzní po setkání s Thajkou také náhle zemřeli. I těmto obětem pak měly chybět cennosti, také u nich následná pitva potvrdila stopy stejného jedu v těle.

Nechtěla vracet peníze

Policie se domnívá, že mladá žena začala vraždit v roce 2020. Mezi údajnými čtrnácti oběťmi jsou podle thajské televize PBS Thajčini přátelé, bývalý partner a policisté, které osobně znala. Zástupce šéfa národní policie Surachate Hakparn uvedl, že motivem vražd byly finance. „Žádala známé o peníze, protože má velké dluhy na kreditních kartách. Když ji požádali o vrácení dluhu, rozhodla se je zabít,“ řekl policista.

V jednom případě se Thajce pokus o vraždu nepodařil. Stanice BBC s odkazem na thajská média napsala, že přítelkyni, které dlužila v přepočtu zhruba 157 tisíc korun, se pokusila otrávit po společném obědě v nákupním centru. Když se druhé ženě udělalo nevolno, Rangsiwuthapornová jí nabídla léky. Stav se jí poté ještě zhoršil a zkolabovala. Média však neupřesnila, jak se napadené ženě podařilo přežít.

Vinu popřela

Vyšetřovatelům se stále ozývají lidé, kteří mají podezření, že by jejich příbuzní mohli být zavražděni. Podle Hakparna je možné prokázat kyanid v těle i několik měsíců po smrti člověka. Mnohem složitější je to však po delší době, což byl případ údajných prvních obětí. Rodiny se však dřív policii nepřihlásily, protože si původně nemyslely, že by jejich příslušníky někdo zabil.

CNN s odkazem na thajskou stanici Thairath TV napsala, že údajná vražedkyně veškerá obvinění popřela. „Máme důkazy, že nic neudělala,“ sdělila obhájkyně Thannicha Akesuwannawatová.

Případ se nadále vyšetřuje, policie se nyní zabývá dalšími třemi podezřelými úmrtími v Thajsku.