Předtím, než se ocitla v nemocnici, podstoupila šest měsíců intenzivní psychoterapie. Když už to vypadalo, že se její stav díky ní lepší, rozhodli se ji ošetřovatelé přesunout do přechodného bydlení. Chvíli poté ale začala být Chloe agresivní a vyhrožovala, že zabije zaměstnance zařízení nebo sebe.

Zemřela osamělá. Tělo Italky našli dva roky po její smrti, seděla doma v křesle

Při prvním setkání s Chloe Mitchellová ten pocit dostala prakticky ihned. Něco je špatně. Mladá žena nedokázala srozumitelně komunikovat, byla agresivní a vypadala, jako kdyby byla opilá nebo si vzala nějaké drogy. To jediné ale byla schopna zdravotníkům říct - žádný alkohol ani drogy v sobě neměla.

Lékařka se proto rozhodla poslechnout instinkt a novou pacientku poslala na skenování mozku. A výsledky ji doslova šokovaly. To, co dívčina rodina celou dobu pokládala za příznaky duševní choroby, ve skutečnosti pramenilo z vážného onemocnění mozku. „Jak je možné, že na tohle doposud nikdo nepřišel?“ opakovala si lékařka nesčetkrát. Nemohla uvěřit tomu, že v tomto stavu přežívala Chloe celé roky.

Jak to celé začalo

A byl to skutečně stav, který dívku prakticky připravil o normální život. Příznaky Chloeiny nemoci se projevovaly v průběhu let. To také ztížilo určení správné diagnózy. Problémy jí začaly už v rané pubertě. Někdy nebyla schopná chodit rovně, občas omdlévala a zakopávala na schodech. Její rodiče tomu však zpočátku nepřikládali velký význam.

Dívčin stav se začal viditelně zhoršovat poté, co nastoupila na vysokou školu. V roce 2015 odešla od rodičů z města Palos Verdes a začala navštěvovat univerzitu v New Yorku. První semestr byl těžký. „Moc jsem to nezvládala. Hodně se mi stýskalo po domově,“ vzpomínala Chloe. Přes jarní prázdniny pak doma zašla k psycholožce, která jí před návratem do školy předepsala antidepresiva.

Její matka Alison Houghton Kralová vzpomínala, že dceru škola i přes lehké psychické problémy bavila. „Nemohla se dočkat, až se vrátí a nastoupí do dalšího ročníku,“ dodala. Už o několik měsíců později jí ale dcera zkroušeně volala. „Mami, já už dál nemůžu, já chci domů,“ řekla jí tehdy do telefonu.

Smutná analýza: Lidé na celém světě se cítí víc a víc osamělí

Alison se ji proto rozhodla v New Yorku navštívit a na místě ji čekalo nepříjemné překvapení. Chloe už šest týdnů nevstala z postele, nechodila do školy a celkově byla duchem nepřítomna. „Některým věcem nerozuměla. Třeba nechápala, co po ní chci, když jsem jí řekla, aby si sbalila věci. Musela jsem jí přímo říct, aby vzala knížky z poličky, dala je do krabice a pak ji zalepila. Byla úplně mimo,“ řekla Alison. Zvláštní chování své dcery tehdy přikládala depresivnímu stavu, ve kterém ji našla.

Jakmile dorazily domů, Chloe se opět vrátila k psychiatrovi, u kterého byla během jarních prázdnin. „Byla jsem v hluboké depresi, ale nepamatuji se, proč jsem se tak cítila,“ vzpomínala Chloe, která zjistila, že má v paměti mezery. Roky, které vedly k diagnóze deprese, si nedokázala vybavit celé.

Někteří lidé hodně omdlévají

Dívka se rozhodla využít situace, že je zpátky u rodičů, a začala chodit na místní vyšší odbornou školu. Tam studium přerušila poté, co opakovaně zapomínala odevzdávat úkoly. To se jí na střední téměř nikdy nestávalo a rozdíl mezi jejím organizovaným já ze střední a jejím současným já ji děsil. Když to nevyšlo ve škole, rozhodla se najít si práci v divadle. Z něj ji ale vyhodili, protože si nedokázala zapamatovat instrukce a pravidla. To stejné se jí stalo i v další práci.

Alison nevěděla, jak své dceři pomoci. Napadlo ji, že by s ní mohla cvičit jógu. Přitom si ale všimla, že i v těch nejjednodušších polohách je zvláštně malátná a nejistá. Chloe měla vždy problémy s rovnováhou, ale nikdy ne takhle silné. Nejednou v minulosti vrazila do futer nebo do lidí, kteří šli vedle ní, protože nedokázala jít rovně. „Pamatuji si, že v průběhu střední jsem s tím měla problémy a stal se z toho dokonce takový školní vtip,“ svěřila se Chloe.

Do třinácti let také velmi dobře lyžovala. Pak ale s každou další zimou víc a víc padala, až nakonec sport úplně vzdala. Také hodně omdlévala. V roce 2018 ji dokonce odvezla sanitka, ale doktoři na pohotovosti nezjistili příčinu jejích problémů. Reakce lékařů byla šokující. „Někteří lidé jednoduše hodně omdlévají,“ řekl tehdy pediatr matce.

První diagnóza? Nic vážného

V roce 2018 navrhla rodinná přítelkyně a psychoterapeutka, že by Chloe mohla mít poruchu pozornosti s hyperaktivitou, neboli ADHD poruchu. Po testech odborníci zjistili, že mladá žena opravdu trpí slabou verzí nemoci v kombinaci s těžkými stavy úzkosti.

Chloe tedy začala brát prášky a chodit na terapie. Její stav se ale neustále zhoršoval. O rok později začala zažívat stavy, které byly podle odborníků bipolární epizody. Nespala, příliš rychle mluvila a byla nezvykle agresivní. Jednou dokonce zmizela na celé dva dny.

Ze lva salónů otrokem. Rodina si prošla očistcem, říká abstinující alkoholik

Jindy naopak neopustila bok své matky a byla na ní přilepená jako malé dítě. Psychiatr, který jí předepsal na poruchu prášky, matce sdělil, že se jedná o derealizaci. To je podle něj porucha spojovaná s prožitím traumatu, kdy si lidé myslí, že svět kolem nich není reálný. Chloe v té době začala tvrdit, že její matka a otec nejsou její rodiče. „Nic z toho, co jsme zkoušeli, nepomáhalo,“ popsala své zoufalství Alison.

V roce 2020 si matka všimla, že Chloe občas kulhá na pravou nohu. Předpokládala, že je to jeden ze symptomů zhoršující se mentální poruchy a k lékaři ji proto nevzala. Jde o rozhodnutí, které si dodnes vyčítá.

Poslední kapka

Na podzim se ale Chloe dostala do nejhoršího stavu, v jakém ji doposud rodiče viděli. V podstatě jen přežívala na gauči v obýváku, kde ležela bez síly se zvednou a cokoliv dělat. Zapomínala se dokonce sprchovat nebo si čistit zuby. Poslední hřebíček do rakve naděje rodičů bylo, když se jednou dokonce pomočila při jízdě autem s matkou. Její rodiče po konzultaci s dalším odborníkem usoudili, že bude nejlepší ji hospitalizovat.

V září ji proto přijali do soukromé léčebny, kde podstoupila intenzivní psychoterapii. Pro Chloeinu matku bylo rozhodnutí poslat dceru do psychiatrické léčebny až to poslední možné řešení. Po letech trápení však už nevěděla, jak dál. „Řekla jsem jim všechno. O kulhání, o jejím počůrávání, o všem. Řekli mi, že si její zvláštní chůze všimli,“ vzpomínala Alison.

Za dceřin půlroční pobyt v soukromé léčebně její rodiče zaplatili v přepočtu 3,8 milionů korun. „Byly to veškeré naše úspory a peníze na její vysokou. Úplně nás to obralo, ale neměli jsme jinou možnost. Pamatuji si, že jsem přemýšlela, že pokud tohle nevyjde, budeme v koncích,“ sdělila Alison.

Instinkty nelžou

Právě v té době to začalo vypadat, že je na tom Chloe konečně lépe. Rozhodli se ji proto přesunout do přechodného bydlení. Chvíli poté ale začala být nesmírně agresivní a vyhrožovala, že zabije zaměstnance zařízení nebo sebe. Při jednom ze svých záchvatů po převozu do nemocnice dívka upoutala pozornost doktorky Mitchellové.

A právě šestý smysl této lékařky Chloe zachránil. Jakmile zdravotnice držela v rukou výsledky skenování dívčina mozku, její předtucha se vyplnila. Nechápala, jak mohli doktoři celé roky přehlížet takovou věc. „Neměla jsem slov. Jediné, na co jsem byla schopná myslet, bylo, jak je možné, že na to nikdo doposud nepřišel,“ sdělila deníku The Washington Post.

Když o pár hodin později lékařka telefonovala o výsledcích testů dívčině matce, zanechala ji v šoku. Za Chloeiny problémy nemohla deprese, ADHD ani bipolární porucha. Dcera trpěla život ohrožující nemocí hydrocephalus. „Je to nejvážnější případ, jaký jsem kdy viděla,“ popsala diagnózu Mitchellová. Dle jejích slov potřebovala Chloe operaci mozku, a to co nejdříve.

Trofej s překvapením. Lovec zastřelil jelena se samičími pohlavními orgány

Onemocnění hydropcephalus, jinak také známé jako vodnatelnost mozku, je stav, při němž v komorách nebo dutinách orgánu dochází k abnormálnímu hromadění mozkomíšního moku. Protože se nadměrné množství tekutiny nemohlo znovu absorbovat, tlačilo na Chloeiny čelní laloky, které mají na starosti paměť, rozhodování a emoce. Bez okamžitého zákroku mohl tento stav způsobit poškození mozku, kóma nebo dokonce smrt. Chloe měla neuvěřitelné štěstí, že se z takto vážného případu dostala bez jakýchkoli dlouhodobějších důsledků.

Její matka o této nemoci nikdy neslyšela. Doposud ani nikoho nenapadlo Chloenin mozek skenovat. Všechny symptomy, které její dcera v průběhu let vykazovala, jasně ukazovaly na tento problém. Od neschopnosti chodit rovně, kulhání či zapomnětlivost až po pomočování se a mentální nepřítomnost. „Nemůžu uvěřit tomu, že ji do té doby nikdo neposlal na sken mozku,“ kroutila nad celou situací hlavou Mitchellová.

Chloe šla na operaci ještě tentýž den. A den poté Alison opět zazvonil telefon. „Ahoj mami, mohla bys mi donést nějaké časopisy? Je tu nuda,“ ozvalo se z něj. Žena nemohla uvěřit vlastním uším. „Bylo to jako zázrak,“ sdělila s radostí v hlase. Ještě den předtím nebyla Chloe schopná souvisle mluvit a teď zněla, jako kdyby se nic z toho nestalo.

Výčitky a zničená část života

Poté, co si Alison vyslechla správnou diagnózu své dcery, hlavou se jí začaly neustále přehrávat události posledních let. „Děly se jí věci, které jsme si nedali dohromady a bohužel si je nespojili ani zdravotníci,“ sdělila.

Takovéto pomalé projevy v průběhu let jsou podle doktorů velmi vzácné. „Kdyby Chloe trpěla na migrény, viděla dvojitě, mívala nevolnosti nebo by se její symptomy objevily v průběhu měsíců, došlo by se na její stav pravděpodobně rychleji,“ sdělil doktor Ray M. Chu, který Chloe operoval. Dodal, že nikdy není na škodu nechat si pro jistotu provést skenování mozku.

V nemocnici strávila Chloe pět dní. Když ji pak v červnu viděl doktor Chu, popsal ji jako naprosto jiného člověka. Dokázala řídit, pracovala v obchodě, a přijali ji dokonce na vysokou v San Francisku.

Svět šokovala smrt bývalé Miss USA, zřejmě skočila z mrakodrapu

I přes podstatné zlepšení musí ale stále brát léky. Doktoři nedokážou určit, kolik jejích problémů způsobil hydrocephalus a kolik jich měla bez jeho přičinění. „Nejsem naštvaná, že se mi něco takového stalo. Přes to jsem se už přenesla,“ okomentovala šťastná Chloe.

O něco hůř se s celou situací smiřuje její matka Alison, která cítí, že ji celá událost traumatizovala. Nemůže přestat myslet na to, co by mohlo být jinak a vyčítá si, že nevzala Chloe k doktorům ve chvíli, kdy začala kulhat. „Cítím se hrozně. Viděla jsem, jak z mé dcery pomalu vyprchává život a nemohla jsem s tím nic dělat. Je mi neuvěřitelně smutno z toho, čím vším si musela projít. A také, kolik jsme za to zaplatili,“ dodala.

Kdyby se Mitchellová nerozhodla poslechnout svůj instikt, Chloe by pravděpodobně skončila zavřená v psychiatrické léčebně se špatnou diagnózou. „Doufejme, že by tam byla jen do té doby, než by měla záchvat a někdo by přišel na to, co se ve skutečnosti děje,“ dodala Mitchellová. Bohužel, ani to není jisté, doplnila.