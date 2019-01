Fortalizová, rodačka z Queensu, nastoupila do výtahu v pátek večer, aby poklidila domácnost investičního bankéře Warrena A. Stephense, který odjel na víkend pryč. Výtah se ale zasekl mezi druhým a třetím podlažím pětiposchoďové budovy a žena v něm zůstala uzavřena.

Hlášení o zaseknutém výtahu přijali hasiči až v pondělí dopoledne kolem desáté hodiny místního času (15:00 SEČ). Kdo na tísňovou linku zavolal, není známé. Silně dehydratovaná žena byla následně převezena do jedné z místních nemocnic, informovala BBC.

Marites Fortaliza had to be taken to hospital after becoming stuck in the enclosed, 1x1.2 metre elevator when it broke down between the second and third floor. #9Newshttps://t.co/w8LNppaFcU