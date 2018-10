Žena v čínské školce napadla děti kuchyňským nožem. Nejméně 14 zranila

Devětatřicetiletá žena napadla u vstupu do školky Yudong New Century ve čtvrti Banan skupinu dětí, která se právě vracela z ranní rozcvičky. Policie města Čchung-čching na sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou twitteru, uvedla, že došlo nejméně ke 14 zraněním. Popřela zároveň prvotní informace, podle kterých měly dvě z dětí zraněním podlehnout.

Pracovníkům ostrahy se útočnici, jejíž motiv dosud není znám, podařilo zpacifikovat a pořezané děti byly převezeny do nemocnice. Jeden z občanů jménem Xia Yang americké televizi CNN sdělil, že se na místě shromáždil velký dav lidí.

RT Echinanews "Woman detained after stabbing and injuring 14 children from a kindergarten in SW China's Chongqing on Friday. The injured have been sent to hospital. The motive of the attack is unclear, and a further investigation is underway. pic.twitter.com/yXPwzXB14A"