Žena v USA nabádala k podpoře Islámského státu, hrozí jí dvacet let vězení

V americkém Wisconsinu byla ve středu obviněna pětačtyřicetiletá žena, jež údajně prostřednictvím sociálních sítí pobízela okolí ke spolupráci s Islámským státem. Odpovědné úřady podle britské BBC uvedly, že mimo jiné propagovala i návody, jak sestrojit bombu či kde využít biologické zbraně.

FBI zadržela Wahebu Issu Daisovou ve středu. Bezpečnostní orgán v prohlášení tvrdí, že žena provozovala jakousi „virtuální knihovnu, ve které byly k dispozici instrukce k sestavení bomby, biologických zbraní, jedů nebo návod na tvorbu sebevražedné vesty“.

Mimo to prý Daisová pravidelně nabourávala uživatelské účty na Facebooku, které posléze využívala k verbování přívrženců. Ve Spojených státech je první osobou za poslední půlrok, jež za podobný počin míří k soudu. Ministerstvo spravedlnosti se dále nechalo slyšet, že mimo jiné plánovala útoky i na území USA.



V prohlášení také stojí, že matka dvou dětí své okolí nabádala k „nashromáždění co nejlepší techniky výbušnin i biologických zbraní, abychom je pak mohli předat potenciálním útočníkům z řad ISIS“. Lidem, kteří projevili zájem, pak dále podávala i detailnější informace.

K FBI se upozornění dostalo od bezpečnostního týmu Facebooku. Ten policisty upozorňoval, že ve Wisconsinu sídlí uživatel, jenž neustále sdílí detailní návody k tvorbě výbušných vest. Mimo to Daisová měnila ve všech napadených účtech fotografii, a to na dívku z řad Jezídů, severoíránské skupiny, která je v hledáčku Islámského státu dlouhodobě.



Postupem času se prý k ISIS sama chtěla připojit. „Paní Daisová vyjádřila touhu, že v budoucnu by se ráda stala jejich členkou,“ prohlašuje FBI. Žena, jež pochází z Izraele a do USA se přistěhovala se svým americkým manželem v roce 1992, je nyní obviněna za podporu teroristických aktů. Mimo to prý také pobízela jiné osoby, aby do nádrží s pitnou vodou přidávaly smrtelný jed ricin.

Daisové nyní hrozí až dvacet let vězení. Ve 45 letech patří k nejstarším lidem, kteří kdy byli z podpory ISIS obviněni.