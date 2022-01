Žena porodila uprostřed letu. Novorozeně vyhodila do odpadkového koše

Karolína Stárková redaktorka

Při cestě do práce na Nový rok si mauricijští celníci nedovedli představit, co za překvapení je při kontrolách čeká. Den jim utíkal jako každý jiný a s jistotou procházeli letadla, která na ostrov přiletěla. Při jedné takové prohlídce ale našli něco, co jim vyrazilo dech. Na záhodech si všimli krvavého toaletního papíru. V tu chvíli tušili, že je něco špatně. Když se dostali k prohledání koše, našli v odpadcích novorozeně. To bylo ihned dopraveno do nemocnice.

Novorozené miminko - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Mezitím se podařilo policii identifikovat ženu, o které si mysleli, že je jeho matka. Ukázalo se, že dítě na toaletě letadla nechala dvacetiletá žena z Madagaskaru. Policie ji zatkla na ostrově Mauricius chvíli po přistání. Podle stanice BBC se incident stal 1. ledna. Žena prvně popřela, že by chlapec byl její. Lékařské vyšetření ovšem potvrdilo podezření úředníků, že žena nedávno porodila. Žena v letadle zjistila, že má covid. Čtyři hodiny cestovala na záchodě Podezřelá i dítě jsou pod lékařským dozorem a těší se dobrému zdraví. Po propuštění z nemocnice ji policie plánuje vyslýchat a hrozí jí obvinění z opuštění dítěte. Podle BBC cestovala žena na Mauricius s dvouletým pracovním povolením. Newborn baby found in toilet bin of Air Mauritius plane https://t.co/doUddN8mKS pic.twitter.com/X3AZX7xZTp — Morning Sentinel (@sentinelmorning) January 3, 2022 I když jsou takovéto případy vzácné, nejedná se o jediné dítě odložené na záchodech letadla. V roce 2010 podobný případ oznámila stanice NBC News. Tehdy také našli novorozeně v odpadkovém koši poté, co ho jeho matka porodila při letu na Filipíny. Takovýto způsob opuštění dítěte je ve většině zemí nelegální. O podobném případu, tentokrát při letu z New Jersey do San Francisca, už v roce 1989 informovala agentura AP. Ženu, která podobně jako předchozí dvě matky nechala své nemluvně v odpadkovém koši na záchodě letadla, za její čin odsoudili na šest měsíců ve vězení. Jako jedna z mála přežila před šesti lety děsivý pád balkonu. Nyní náhle zemřela V mnoha zemích jsou speciální místa, kde můžou matky odložit své děti bez toho, aby za to byly trestně stíhány. Ve většině případů je umožněno rodičům zůstat v anonymitě. I když se to může stát od státu měnit, zpravidla jsou taková místa v nemocnicích, u hasičů, na policejních stanicích nebo v kostelích. V Česku se nejčastěji k odložení dětí používají babyboxy, což jsou vytápěné a klimatizované schránky, které chodí pravidelně kontrolovat zaměstnanci a matky tam mohou děti v bezpečí nechat. Většinou jsou boxy umístěné v blízkosti nemocnic.