Čas na rozloučení

„Zbývající část letu ležela Helen na svém sedadle, vypadalo to, jako by spala. Ačkoli to bylo pro rodinu nesmírně traumatizující, všichni měli čas říct jí, co potřebovali,“ napsala její kamarádka Jayne Jejeová, která Helen popsala jako jedinečnou ženu, jež byla hnacím motorem své komunity v honkongském Tung Chungu, kde dřivé bydlela.

„Tato ztráta je nepředstavitelná. Helen byla oddaná manželka a matka. Byla tmelem, který držel její rodinu pohroma,“ dodala přítelkyně mrtvé ženy.

Po přistání v Německu zůstalo podle Sky News Helenino tělo ve Frankfurtu, zatímco její manžel Simon a dvě děti, Nathan a Emma, odletěli do Velké Británie, kam rodina mířila, aby se poprvé od začátku pandemie setkala se zbytkem svých příbuzných.

Obětavá a hodná žena

„Helen byla porodní asistentkou, vedla také vlastní firmu na výrobu potravinových doplňků na míru,“ napsala její přítelkyně, a doplnila, že patřila do úzké skupiny Tung Chung Mums. Na Helen se obracelo denně přes 200 žen s žádostí o rady během těhotenství.

„Byla vždy k dispozici, aby pomohla ostatním. Byla chytrá, vtipná a štědrá. Můžeme jen doufat, že věděla, jak moc pro nás znamená,“ dodala její kamarádka, která zároveň na podporu jejich dětí a manžela vypsala internetovou sbírku na serveru Go Fund Me, která od té doby vynesla více než 20 tisíc liber (téměř 600 tisíc korun).

Ke smrti mladé ženy se vyjádřil i mluvčí britského ministerstva zahraničí. „Podporujeme rodinu Britky, která zemřela při letu do Frankfurtu, a jsme v kontaktu s místními úřady,“ uvedl.