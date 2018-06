Ženy by prý jeho práci nezvládly. Omlouvám se, vzkazuje ředitel Qatar Airways

Australské velkoměsto pořádalo výroční zasedání Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA). Al Baker si zřejmě po jeho konci svá slova uvědomil, protože hned večer vydala společnost prohlášení, v němž ženy naopak chválil. „Je důležité, abych význam žen v leteckém průmyslu zdůraznil. Naše společnost věří v rovnost žen a mužů, vždyť taky jako jedna z prvních v regionu zaměstnává pilotky a školí inženýrky.“

Své kontroverzní vyjádření z průběhu dne se nakonec v rozhovoru rozhodl opravit. „Ve firmě tvoří pracovní síla žen 44 procent. Ženy dělají společnost mnohem silnější a já pro ně nemám nic jiného než upřímnou úctu.“



Al Baker, jenž stojí v čele letecké firmy od roku 1997 a jeho letadla dopravují pasažéry i z Prahy či do ní, nicméně kritiku umlčet nedokázal. Vydal tak i oficiální omluvu. „Chtěl bych se co nejupřímněji omluvit každému, koho má slova nějakým způsobem urazila. Jsem si jistý, že by žena zvládla práci na jakékoli pozici ve firmě,“ dodal.

H.E Mr. Akbar Al Baker: I would like to offer my heartfelt apologies for any offence caused by my comment yesterday, which runs counter to my track record of expanding the role of women in leadership throughout the Qatar Airways Group and has been sensationalised by the media. pic.twitter.com/M07Wczk08B