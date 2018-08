Masivní protesty. Ženy v Jižní Koreji demonstrují proti špehovacím kamerám

/VIDEO/ Čtyři noci musel strávit na zasněžené novozélandské hoře Mount Aspiring australský horolezec, jemuž špatné počasí znemožnilo návrat. Do základního tábora se měl vrátit původně v pondělí, nakonec čekal na záchranu až do pátku. Podle novozélandského koordinačního záchranného centra byl s lehkými omrzlinami převezen do nemocnice v Dunedinu.