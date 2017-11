Židy z letadla vyhodit smíte, to není diskriminace, rozhodl německý soud

Kuvajtská letecká společnost Kuwait Airways má právo odmítat na svých linkách přepravu izraelských občanů. Tak zní čtvrteční rozsudek německého soudu ve Frankfurtu. Podle právníků mezinárodního pro-izraelského právního sdružení Lawfare Project tím soud posvětil antisemitskou diskriminaci.

Kuwait Airways, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Soud ve Frankfurtu nad Mohanem zamítl žalobu izraelského cestujícího na kuvajtské aerolinky kvůli diskriminaci, které se měly dopustit, když ho v roce 2016 vyloučily z letu z Frankfurtu do Bangkoku, a to navzdory tomu, že měl platnou letenku. O případu informuje agentura DPA.

Kuvajtský národní dopravce zdůvodnil své rozhodnutí tím, že kuvajtský zákon z roku 1964 zakazuje kuvajtským občanům obchodovat s izraelskými občany. Poté prý nabídl Izraelci sedadlo v náhradním letu jiných aerolinek.

Německý soud rozhodl, že "není rozumné očekávat, že aerolinky naplní kontrakt, jímž by se dopustily porušení zákonů vlastní země, a v důsledku toho pak mohly být stíhány v ní". Soud dále uvedl, že mu nepřísluší rozhodovat o tom, zda je samotný kuvajtský zákon opodstatněný a zda by obstál před německým nebo evropským právem. Zamítl také žádost cestujícího o odškodnění a rozhodl, že německý antidiskriminační zákon se vztahuje pouze na rasu, etnický původ a náboženství, nikoli na konkrétní národnost.

Právní zástupci izraelského pasažéra toto rozhodnutí okamžitě odsoudili. "Pokud by restaurace odmítla obsloužit někoho jen proto, že je černý, byli bychom právem pobouřeni a zděšeni. A rozhodně by nás neuspokojilo, že mu poté, co ho vykopla, nabídla poukaz do vedlejší hospody. Ale v tomto případě soudci zřejmě takový argument stačí jako důvod, aby prohlásil podobné jednání za legální," uvedla Brooke Goldsteinová, výkonná ředitelka mezinárodního pro-izraelského právního sdružení Lawfare Project.

"Prohlášení soudu, že můj klient měl akceptovat náhradní let s jinou leteckou společností, není ničím jiným, než kapitulací před antisemitskou diskriminací prováděnou leteckou společností Kuwait Airways. Tento rozsudek je hanbou demokracie a hanbou Německa. Nemůže obstát, rozhodně se proti němu odvoláme," prohlásil Nathan Gelbart, německý právník sdružení Lawfare Project.

Rozsudek odsoudil i frankfurtský starosta Uwe Becker: "Podle mého názoru by letecká společnost, která praktikuje diskriminaci a antisemitismus tím, že odmítá přepravovat izraelské cestující, neměla mít možnost vzlétat ani přistávat ve Frankfurtu ani na kterémkoli letišti v Německu. Tento kuvajtský zákon, který je hluboce antisemitský a zakazuje přepravu Izraelců, přece nemůže představovat právní základ pro porušování mezinárodních norem," uvedl Becker.