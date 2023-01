O něco méně podrobností je známo ohledně vážného zranění známého amerického herce Jeremyho Rennera, rovněž z předchozích dnů. Umělec proslulý zejména sérií marvelovek o Avengerech utrpěl vážná zranění nohy a hrudníku s výraznou krevní ztrátou při odklízení sněhu. Podle všeho herce poranil jeho vlastní pluh, se kterým odklízel sníh.

Jeremy Renner sdílel první fotografii z nemocnice. Poděkoval lidem za podporu

Na rozdíl od Blocka ale mohou být Rennerovi fanoušci optimističtější, neboť herec je sice ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Ve středu dokonce zveřejnil první selfie a poděkoval lidem za podporu.

Block a Renner nejsou prvními celebritami, kterým se staly osudnými aktivity na sněhu. O život zimní radovánky připravily, nebo téměř připravily, ikonu závodů formule 1 Michaela Schumachera či manželku herce Liama Neesona Natashu Richardsonovou.

Osudný pád krále formule

Shodou okolností jen před pár dny uplynulo devět let od chvíle, kdy svět prakticky přišel o další ikonu motorismu, legendárního závodníka formule 1 Michaela Schumachera. Osudným se tehdy čtyřiačtyřicetiletému muži stal pád na lyžích v alpském středisku.

Sedminásobný mistr světa se 29. prosince 2013 vypravil ve francouzském lyžařském středisku Méribel na neupravený svah. Při jeho sjezdu spadl a narazil hlavou do skály. Přestože měl Schumacher na hlavě helmu, utrpěl vážná zranění. Upadl do kómatu a i když absolvoval dvě náročné operace hlavy, jeho stav zůstal kritický. S probouzením z kómatu lékaři začali až v půlce ledna.

Legendární závodník Michael Schumacher v roce 2005Zdroj: Wikimedia Commons, Aécio Neves, CC BY 2.0

Jelikož jeho rodina pečlivě hlídá Schumacherovo soukromí, o jeho zdravotním stavu se příliš neví. Podle kusých zpráv je v bdělém stavu a vnímá své okolí, zároveň má ale problém s pohybem i komunikací. Například v roce 2014 informoval britský deník Telegraph, že se pohybuje na kolečkovém křesle, oficiálně to ale nebylo potvrzeno.

„Informace o stavu závodníka a ikony Ferrari, která 3. ledna oslavila čtyřiapadesáté narozeniny, nejčastěji poskytuje manželka Corinna. Naposledy o svém muži mluvila když v jeho jméně přijímala státní ocenění německého státu Severní Porýní-Vestfálsko. Schumacher sice nehodu přežil, ale s důsledky, se kterými jeho rodina bojuje dosud,“ uvádí britský bulvární list Express.

Osobnosti, které zemřely v roce 2022: Češi se loučili s umělci i sportovci

Corinna Schumacherová zdůraznila, že rodina si nadále přeje zachovat ohledně ikonického závodníka co největší soukromí. „Všem Michael chybí, ale Michael je zde. Je jiný, ale je tady, a to nám dává sílu. Pokoušíme se nadále být rodinou, jak si to Michael přál a stále přeje,“ vyjádřila se.

Smrt talentu francouzské kinematografie

Podobná nehoda, jako se přihodila Schumacherovi, přibližně před rokem ukončila život francouzského herce Gasparda Ulliela. Sedmatřicetiletý umělec, který získal dvě prestižní ceny francouzské filmové akademie César, zemřel při lyžování ve středisku La Rosiere. Ulliel neměl přilbu. Srazil se s jiným lyžařem a při následném pádu na lyžích tak utrpěl rozsáhlé zranění hlavy. Záchranáři jej sice letecky převezli do nemocnice, ale lékaři už herce nedokázali zachránit. Herec po sobě zanechal manželku a šestiletého syna.

Herec Gaspard UllielZdroj: Shutterstock/Denis Makarenko

Jak uvádí magazín Variety, smrt herce byla i při následném vyšetřování klasifikována jako nehoda. Lyžař, se kterým se Ulliel srazil, a který měl na hlavě přilbu, vyvázl bez zranění. „Jak Ulliel, tak druhý lyžař, jeli přiměřenou rychlostí, a oba po srážce spadli na zem,“ zmiňuje magazín Variety. Na hercův pohřeb dorazilo tisíc lidí, mezi nimi herecké hvězdy jako Catherine Deneuveová, Lea Seydouxová či Vincent Cassel.

Nešťastný pád oblíbené herečky

Před třemi lety uvedl populární herec Liam Neeson snímek Vzpomínky na Itálii, ve kterém druhou hlavní postavu ztvárnil jeho syn Micheál Richardson. Film vypráví o komplikovaném vztahu otce a syna poté, co zemřela matka od rodiny. Neeson a jeho syn ztrátu manželky a matky prožili i ve skutečnosti. V roce 2009 po pádu na lyžích zemřela Neesonova manželka, známá britská herečka Natasha Richardsonová, kterou proslavily třeba filmy Past na rodiče či Krásná pokojská.

Richardsonová v březnu 2009 vyrazila do kanadského lyžařského střediska Mont Tremblant. Zde 16. března spadla při sjezdu svahu. Při pádu se uhodila do hlavy, ovšem prohlásila, že se jí nic vážného nestalo a ke stejnému závěru došli i přivolaní záchranáři. Už po pár hodinách ale bylo vše jinak. Herečka si začala stěžovat na silné bolesti hlavy a skončila v místní nemocnici. Odtud ji už v kritickém stavu sanitka převezla nejdříve do nemocnice v Montreálu a později vrtulník do nemocnice v New Yorku. Ani tamní odborníci už ale pětačtyřicetileté ženě nedokázali pomoct. Dva dny po nehodě zemřela na poranění mozku.

Nejtragičtější na celém případu bylo, že podle názoru lékařů, kteří vykonávali pitvu, mohla Richardsonová přežít. Kdyby se na to, že krvácí do mozku, přišlo včas, lékaři by ji zřejmě ještě dokázali zachránit. „Doktoři se ale v názorech na to, zda mohl okamžitý odborný zásah zajistit přežití Richardsonové, neshodují. Krev se začala hromadit mezi jejím mozkem a lebkou, a následně tlak na mozek způsobil nevratné poškození,“ upozorňuje stanice ABC.

Král pohřbený pod lavinou

Mnoho nechybělo, a dnes mohl na britském trůnu sedět princ William, nebo někdo úplně jiný, než současný král Karel III. I jemu se totiž, ještě v době, kdy jej svět znal jako následníka trůnu prince Charlese, málem stalo osudným lyžování. Tragédie, kterou připomněl i známý seriál Koruna na Netflixu v jedné z epizod čtvrté série, se odehrála v roce 1988.

V březnu daného roku vyrazil princ Charles se svou tehdejší manželkou lady Dianou na pravidelnou zimní dovolenou. I s přáteli si užívali sněžné radovánky ve švýcarském středisku Klosters. Desátého března vyrazil princ na sjezdovku na hoře Gotschnagrat, která je známá tím, že je sjezd určený pouze pro zkušené lyžaře. Charlese doprovázelo několik přátel. Pak se ale na skupinu zřítila lavina.

Před 110 lety udeřila na pobřeží USA bouře. Námořníci umrzali přímo na lodích

Princ Charles pád sněhové masy přežil, přišel ale o jednoho z nejlepších přátel. „Lavina se začala řítit na skupinu lyžařů, přičemž většině se před ní podařilo ukrýt. Masa ale smetla Hugha Lindsaye a Patti Palmer-Tomkinsonovou. Žena byla vážně zraněná, ale Lidsaye sníh odvlekl o čtyři sta metrů dále a pohřbil ho. BBC tehdy informovala, že jakmile nebezpečí pominulo, princ Charles a zbývající členové výpravy se pokoušeli přátele vyhrabat holýma rukama,“ přibližuje magazín Harpers Bazaar.

Čtyřiatřicetiletý důstojník Lindsay byl ale už mrtvý. Doma jej čekala těhotná manželka. Prince Charlese i lady Dianu smrt jejich přítele hluboce zasáhla.

Další zimní nehody celebrit



1997 - nehoda při lyžování se stala osudnou synovi politika Roberta F. Kennedyho Michaelovi Kennedymu. Devětatřicetiletý muž narazil na lyžích do stromu

1998 - náraz na lyžích do stromu ukončil život i hudebníkovi a politikovi Sonnymu Bonovi, který se proslavil zpíváním duetů se zpěvačkou Cher

2006 - vážné zranění nohy si z pádu na lyžích odnesl bývalý herec a politik Arnold Schwarzenegger

2014 - zimní zranění zažila také bývalá německá premiérka Angela Merkelová. V roce 2014 si při pádu na běžkách naštípla pánevní kost. Kvůli bolestivému zranění musela chodit o berlích a rovněž na několik týdnů omezit svůj běžný pracovní program