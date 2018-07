Zimbabwe volí prezidenta. Mugabe poradil voličům, ať svrhnou vládnoucí stranu

Obyvatelé Zimbabwe odevzdali v pondělí své hlasovací lístky v prvních volbách po loňském svržení diktátora Roberta Mugabeho. Ten byl z voleb vyřazen a nesmí kandidovat kvůli obavám z volebních podvodů. Voličům poradil, ať svrhnou vládnoucí stranu ZANU-PF, kterou kdysi sám založil.

Současný prezident Emmerson Mnangagwa, který byl původně Mugabeho spojencem ve vládnoucí straně ZANU-PF, čelí vůdci opozice Nelsonu Chamisovi z Hnutí za demokratickou změnu (MDC). Mugabe sám udělal v předvečer voleb překvapivý tah a vyzval voliče, ať vládnoucí stranu svrhnou. Informuje o tom agentura AFP.

Nyní čtyřiadevadesátiletý Mugabe vládl v Zimbabwe bezmála 40 let. Loni v listopadu však byl svržen nekrvavým armádním převratem, po němž se k moci dostal Mnangagwa. Bezprostřední záminkou k převratu se stal fakt, že se Mugabe pokusil prosadit jako svou nástupkyni vlastní ženu Grace, kvůli čemuž Mnangagwu vyhostil ze země.

Pětasedmdesátiletý Mnangagwa slibuje zemi "nový začátek", byť je sám bývalým čelním představitelem Mugabeho politické strany ZANU-PF, která v současnosti vládne díky nepřiznávané vojenské podpoře, loajálním státním médiím a naprosté kontrole vládních zdrojů.

Čtyřicetiletý Chamisa naopak doufá, že se mu podaří získat hlasy mladých lidí, co chtějí změnu.

Mugabe vydal v neděli prohlášení, že doufá, že volby "svrhnou vojenskou formu vlády". "Nemohu volit ty, kteří mě trápili," řekl Mugabe a naznačil, že může hlasovat pro MDC. Mnangagwa na to reagoval, že Mugabeho vyjádření je důkazem, že bývalý diktátor uzavřel alianci s Chamisou. Ten to okamžitě odmítl: "Nemám nic společného s tím, co chce prezident Mugabe říct jako volič. Je to občan," reagoval Chamisa.

V dobách Mugabeho diktatury byly výsledky voleb často zmanipulovány a Mugabeho potenciální odpůrci čelili násilí. Také letošní volby provázejí obvinění z manipulace. Podle MDC byla vydána řada vadných volebních lístků, voliči čelili zastrašování, Zimbabwská volební komise je předpojatá a vládní strana se navíc dopouštěla uplácení voličů rozdáváním jídla. Kampaň ale probíhala podle AFP v klidu.

"Po letech stagnace poskytly listopadové události Zimbabwe opět možnost snít. Jak jsme vždy tvrdili, volby budou svobodné, nenásilné a důvěryhodné," uvedl Mnangagwa v nedělním rozhovoru pro státní rozhlas.

V nedávném průzkumu Afrobarometru mezi 2400 respondenty dávalo Mnangagwovi přednost 40 procent dotázaných. Chamisa měl důvěru 37 procent dotázaných, přičemž 20 procent nebylo rozhodnuto.

Výsledky prezidentských, parlamentních i místních voleb by měly být známy do 4. srpna, registrováno je 5,6 milionu voličů. Pokud žádný prezidentský kandidát nezíská v prvním kole nejméně 50 procent hlasů, bude následovat druhé kolo, které je naplánováno na 8. září.