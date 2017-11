Zimbabwská armáda drží Mugabeho doma, ten odmítá rezignovat. Puči prý fandí Čína

Zimbabwská armáda zadržela ve středu prezidenta Roberta Mugabeho a drží ho v domácím vězení. Chce po něm rezignaci, třiadevadesátiletý Mugabe ale odstoupit odmítá. Armádní převrat podporuje podle některých zdrojů i Čína.

Armáda drží třiadevadesátiletého Roberta Mugabeho v domácím vězení v jeho paláci v hlavním zimbabwském městě Harare a snaží se ho přimět, aby souhlasil s "čestným odchodem". Není úplně jisté, kde se nachází Mugabeho dvaapadesátiletá manželka "Gucci" Grace Mugabeová. Podle některých zdrojů se jí podařilo před vojáky uprchnout, armáda ale tvrdí, že je spolu s Mugabem v paláci.

Právě Grace Mugabeová, která začala postupně od svého manžela přebírat moc, přitom může být hlavním cílem převratu. Diktátor totiž 6. listopadu odvolal z funkce viceprezidenta svého dlouholetého spolupracovníka Mnangagwu, o němž se hovořilo jako o jeho možném nástupci. Podle pozorovatelů tak chtěl uvolnit cestu k nástupnictví pro svou ženu, která předtím Mnangagwu obvinila z osnování převratu. Právě tento plán se armáda údajně rozhodla zhatit.

Nejmenovaný zdroj sdělil webu Mail online, že manželská dvojice skutečně zůstává v paláci, ale nadále prý trvá na tom, aby diktátor mohl dokončit své funkční období. Spolu s manželi by měly být v paláci drženy i dvě "klíčové osobnosti" z politické frakce G40, kterou představují mladší členové vládnoucí strany Zimbabwský národní svaz. Podle některých informací jde o ministry Jonathana Moya a Savioura Kasukuwerea. Mail online to sdělil nejmenovaný zdroj, který prohlašuje, že mluvil s lidmi zevnitř paláce.

Skutečnost, že diktátor rezignovat odmítl, by mohla zkomplikovat armádní plány na rychlé ustanovení přechodné vlády. Ta by měla vládnout až do předčasných voleb, které by měly obnovit stabilitu země.

Ve čtvrtek odpoledne přistály dva vojenské vrtulníky u vládního úřadu v Harare, což vedlo ke spekulacím, že jednání mezi Mugabem a vojenskými představiteli se přesunula sem. Podle nepotvrzených zpráv se totiž armádní generálové odmítli setkat s Mugabem v jeho paláci, neboť ten není jeho oficiálním sídlem. Mail online také zmiňuje spekulace o tom, že šéfové zimbabwské armády požádali před zahájením převratu Čínu, aby mu poskytla tichou podporu.

Armáda požaduje, aby Mugabe souhlasil s odstoupením, aby akce nebyla považována za převrat, a předejít tak vzniku napětí ve Společenství pro rozvoj jižní Afriky, jehož členy jsou i Zimbabwe a Jihoafrická republika. Jednání s Mugabem zprostředkovává přední katolický kněz Fidelis Mukonori, protože napůl svržený diktátor je katolík a bývalý student jezuitské školy.

Mugabe vládl Zimbabwe 37 let a jeho diktátorský režim způsobil v zemi mimo jiné vážné oslabení ekonomiky a kolaps vládních služeb.