Zimbabwská vládní strana chce hlasovat o vyslovení nedůvěry Mugabemu

Členové zimbabwské vládní strany Africký národní svaz Zimbabwe – Vlastenecká fronta se dnes sejdou kvůli hlasování o vyslovení nedůvěry Robertu Mugabemu coby svému vůdci, sdělil zpravodajské stanici CNN nejmenovaný zdroj.

Ulice zimbabwského hlavního města Harare včera zaplnily desítky tisíc lidí, kteří žádali odstoupení třiadevadesátiletého diktátora Roberta Mugabeho z funkce prezidenta, kterou zastával bezmála čtyřicet let. Dnes by se měla sejít Mugabeho vládní strana, Africký národní svaz Zimbabwe – Vlastenecká fronta, aby diktátorovi vyslovila nedůvěru. CNN to potvrdil významný zástupce vlivné organizace veteránů zimbabwské národní armády.

Strana vyzvala Mugabeho i jeho ženu k rezignaci už v pátek, dva dny poté, co diktátora internovala zimbabwská armáda v domácím vězení a zadržela i několik jeho klíčových spojenců.

V sobotu zaplavily ulice Harare demonstrace na podporu armádního postupu a žádající Mugabeho rezignaci. Lidé mávali vlajkami Zimbabwe a nesli spoustu podomácky vyrobených transparentů s hesly "Ne Mugabeho dynastii", "Mugabe musí na odpočinek" a podobnými. Jak upozorňuje CNN, pro Zimbabwe to byl mimořádný den, protože podobná shromáždění byla po celá desetiletí zakázaná.

Mugabe ale navzdory jednoznačnému vývoji směřujícímu k jeho pádu dobrovolně odstoupit odmítl, což CNN údajně potvrdil vysoce postavený zdroj, který se přímo účastnil jednání mezi diktátorem a zástupci armády. Toto jednání by mělo dnes opět pokračovat.

Mugabe se v sobotu setkal s velitelem armády generálem Constantinem Chiwengou, který se ho snažil dotlačit k tomu, aby odstoupil a předal svůj úřad prozatímnímu prezidentovi, sdělil CNN její zdroj. Zda to ale diktátor udělá, se teprve uvidí

Zimbabwský minist Patrick Zhuwao, který je současně Mugabeho synovcem, prohlásil, že prezident "je ochoten pro své zásady zemřít".

"Je ochoten zemřít, aby chránil ústavu," dodal.

Třiadevadesátiletý Mugabe je v současnosti nejstarší hlavou státu na světě, a přesto však hodlal v prezidentských volbách plánovaných na rok 2018 opětovně kandidovat a zvítězit. Proslul tvrzením, že úřadu by ho mohl zbavit "jedině Bůh".