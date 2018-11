Zimní olympijské hry 2026 v kanadském Calgary? Obyvatelé řekli ne

Úterního referenda se zúčastnily téměř dvě pětiny oprávněných voličů a 56 procent z nich pořádání zimní olympiády odmítlo. Ačkoli hlasování není právně závazné, podle deníku USA Today je pravděpodobné, že městská rada bude vůli občanů respektovat. V hlasování na konci října se k tomu zavázalo osm z jejích patnácti členů.

Původní listinu sedmi kandidátů tak po švýcarském Sionu, rakouském Štýrském Hradci, japonském Sapporu a tureckém Erzurumu opouští i páté město. Otazník přitom visí i nad kandidaturou švédského hlavního města Stockholmu. Tamní vládě se nelíbí plýtvání veřejnými prostředky na událost takového rozsahu.

Kanadský olympijský výbor (COC) vyjádřil nad výsledky referenda zklamání. „Možnost přivítat celý svět v Kanadě, kde by lidé mohli zažít jednotící sílu olympijských her v kontextu naší národní kultury míru a inkluze, by přineslo řadu benefitů pro každého,“ uvedl COC v prohlášení. „Byla by to unikátní příležitost stát se vůdčí zemí v naplňování znovuobnovené vize her.“

