Až moc živý sen. Zloději v USA ukradli auto, majitel spal na zadním sedadle

Skutečně neuvěřitelnou situaci zažil muzikant v americkém městě Newark ve státě Delaware. Poté, co dlouho do noci vystupoval s kapelou, si šel zdřímnout na zadní sedadlo svého auta. Do vozu však brzy nastoupili zloději, kteří si majitele auta nevšimli a s vozem odjeli. Justin Koerner si nejprve myslel, že šlo o živý sen. Rozčarování přišlo poté, co se muž vzbudil v nabouraném voze. Informoval o tom server Delaware Online.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Měl jsem podivný sen, že někdo seděl u mé hlavy a také, že někdo skočil na přední sedadlo mého auta," řekl policistům Koerner. "Bylo to velmi neskutečné," dodal s tím, že si nejprve myslel, že jde o sen. Muže v pařížském metru popálil útočník neznámou kyselinou Přečíst článek › Podle policie zloději auto ukradli a poté, když zjistili, že je uvnitř i jeho majitel, vůz urychleně opustili. Zpočátku však policisté Kornera podezřívali, že si celou událost vymyslel a vůz sám řídil. Musel se dokonce podrobit zkoušce na alkohol, která byla negativní. Policisté jej chtěli zatknout Muž si však podrobnosti příliš nepamatuje. "Probudil jsem se a kolem nabouraného vozu se shromáždili lidé," řekl. Ti na něj prý křičeli: "To je on, vylézá z auta!" Následně prý zahlédl vyryté koleje na trávníku před cizím domem a zničený keř. Uvědomil si, že to nebyl sen. Totožnost odhalena. Třetím agentem z otravy Skripala je Denis Sergejev Přečíst článek › Koernera zachránily až záběry z bezpečnostních kamer u jednoho z domů. Na nich bylo vidět, jak dva lidé po nehodě z auta vyskočili a následně utekli. "Byla to až směšná situace," řekl. "Připadal jsem si jak v GTA," dodal s odkazem na oblíbenou počítačovou hru, při níž hráč ve vozidle krade auta a prchá před policií. Policie následně začala případ vyšetřovat jako krádež a po pachatelích pátrá. Záznamy však zatím nezveřejnila, protože jsou součástí vyšetřování. Vrah nakreslil své oběti. FBI doufá, že portréty přispějí k jejich identifikaci Přečíst článek ›

Autor: Andrea Gričová