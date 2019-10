Většina sopečných erupcí zahrnuje magma - směs roztavených hornin a plynů, která se nachází pod povrchem Země. Může obsahovat i krystaly či rozpuštěné plyny. Jakmile se však dostává na povrch, používá se pro jeho označení termín láva.

Tyto erupce pak můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: effusivní a výbušné. Tekuté magma se při effosivní erupci mění na povrchu Země v lávu a pomalu jako řeka vytéká z kráteru. Jde o nejběžnější formu, při které dochází i k uvolňování plynů (například sirovodík, oxid uhličitý či chlorovodík). Teplota lávy se většinou pohybuje kolem 500 - 700 stupňů Celsia, někdy však i kolem 1000 stupňů.

Explozivní neboli výbušné erupce jsou horší případ. V této situaci hustá těžká láva zabraňuje plynům, aby kráter opustily. Ty se následně hromadí a narůstá jejich tlak, při kterém se zničí stěny vulkánu a v průběhu několika sekund se obrovské množství (někdy až milion tun) lávy, prachu, popela a jiného pyroklastického materiálu vymrští do atmosféry - a to až do výše 20 kilometrů. Podle objemu, chování lávy a vnějších projevů erupce se pak erupce rozlišuje dále, například havajská neboli trhlinová, strombolská, pliniovská, peléjská a nakonec vulkánská erupce.

Právě pliniovský neboli vesuvský či čedičový typ erupce je nejničivější. Je způsoben obrovským výbuchem plynů, které se nahromadily pod ucpaným kráterem. Exploze vytvoří kráterový komín, jímž jsou rozžhavený popel, lapily a pumy vystřelovány vysoko do atmosféry. Erupce bývají prudké a výbušné. Podmínkou takovýchto erupcí je velká viskozita magmatu a vysoký podíl těkavých složek.

Nový pohled na chemické procesy

Tímto způsobem vybuchla sopka Vesuv roku 79 našeho letopočtu. Pod jejím popelem byla pohřbena města Pompeje a Herculaneum. Zahynul zde i římský přírodovědec Plinius starší. Jeho synovec Plinius mladší (podle něhož se také tento typ erupce označuje) pak jako první tuto katastrofu popsal.

Starověké město Pompeje vzniklo někdy v 6. století před naším letopočtem a nacházelo se nedaleko dnešní Neapole. Sopka Vesuv jej však zcela zničila. Erupce trvala nepřetržitě tři dny, v důsledku čehož bylo město pokryto vrstvou popela o výšce asi 6 metrů. Ten dokonale zakonzervoval tamní budovy i předměty. Pro archeology tak Pompeje představují jedinečný pohled na starořímskou kulturu.

Geologické procesy, které způsobují to, že jsou některé erupce effuzivní a jiné explozivní, však byly podle vědců špatně pochopeny. Nejnovější článek publikovaný v časopise Nature Geoscience totiž naznačuje, že celý jev může souviset s rychlou krystalizací magmatu.

Vědci analyzovali výbušné erupce pomocí kombinace numerického modelování a experimentů prováděných v laboratoři i na místě u sopek. Zkoumali také vzorky sopečné horniny shromážděné z vysoce explozivních erupcí, včetně výbuchu sopky Tarawera na Novém Zélandu z roku 1886.

Během bádání pak zjistili, že rychlý výstup magmatu vyvolává chladivý efekt. Chlazení vede k tvorbě krystalů v magmatu, což velmi rychle zvyšuje jeho viskozitu a způsobuje fragmentaci. To následně způsobí explozivní erupci.

Krystalizace

"Zjistili jsme, že za určitých podmínek může během výstupu magmatu dojít ke krystalizaci," uvedl Fabio Arzilli, hlavní autor studie z University of Manchester ve Velké Británii. Na základě těchto zjištění pak Arzilli tvrdí, že všechny vulkanické systémy na Zemi, které zahrnují nejčastější typ lávy - takový, který při ochlazování tvoří na povrchu čedič - mají potenciál vytvářet silné explozivní erupce.

"To má významné důsledky pro pochopení rizika, a to nejen na regionální, ale i celosvětové úrovni," říká.

Krystalizaci magmatu studovali někteří vědci již dříve. Obecně však ale dospěli k závěru, že tento proces je příliš pomalý na to, aby byl příčinou vysoce explozivních erupcí. Nejnovější výzkum však ukázal, že za správných teplot a chemických podmínek se proces může objevit překvapivě rychle.