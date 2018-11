Merkelová bojuje za pakt o migraci. Je v zájmu Německa, řekla poslancům

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) je přesvědčena o nutnosti přijetí globálního paktu OSN o migraci. Zlepšení podmínek migrantů po celém světě je podle ní v německém zájmu. Kancléřka to prohlásila ve středu v německém Spolkovém sněmu během projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok.

„Tento pakt o migraci je správným řešením globálních problémů na mezinárodní úrovni,“ prohlásila Merkelová. Uprchlická krize podle ní ukázala, jak důležité je věnovat se migraci v mezinárodním kontextu a nevěřit tomu, že to nějaká země zvládne sama.

Německá kancléřka využila svůj projev k projednávanému státního rozpočtu ke zdůraznění významu mezinárodní spolupráce. Poznamenala, že Německo za obnovu po II. světové válce částečně vděčí i nadnárodním organizacím, jako je Evropská unie a Organizace spojených národů.

Merkelová řekla zákonodárcům, že globální dohoda o bezpečné, řádné a regulérní migraci zajistí uprchlíkům takové podmínky, které již existují v Německu. Uprchlíci by díky tomu měli zjistit, že mohou očekávat humánní zacházení i jinde. To by podle Berlína mohlo zmírnit migrační tlak na Německo.

Kancléřka současně odmítla kritiku, že se o globálním paktu v Německu dostatečně nediskutovalo. Zdůraznila, že je právně nezávazný a nijak nenaruší německou suverenitu. Proti přijetí paktu vystupuje z německých parlamentních stran pouze protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). Některé kritické hlasy se ale ozývají i zevnitř vládnoucí konzervativní unie CDU/CSU.

Počet odmítajících zemí roste

Proti globálnímu paktu, který má být podepsán příští měsíc v marockém Marrákeši, však vystupuje stále více zemí. Již dříve ho odmítly Spojené státy, Izrael, Česká republika, Polsko a Maďarsko. Ve středu se k nim přidala Austrálie, podle které je v rozporu s její azylovou politikou.

„Globální dohoda o migraci by mohla ohrozit australské zájmy,“ uvedl australský premiér Scott Morrison. „Nerozlišuje mezi těmi, kteří vstoupí do Austrálie nelegálně, a těmi, kteří přijdou s požehnáním úřadů,“ dodal.