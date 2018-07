Zloději vykradli nizozemské muzeum. Ukradli jed používaný jihoamerickými kmeny

AKTUALIZOVÁNO

Nedaleko thajského ostrova Phuket oblíbeného turisty se v bouřce převrátily dvě výletní lodě. Počet obětí zatím není zřejmý. Podle agentury Associated Press je pohřešováno nejméně sedm lidí, podle listu The Times of India ale desítky. Agentura AFP jako poslední číslo uvedlo 53 lidí, kteří se zatím nenašli.