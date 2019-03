Velké protesty žluté vesty svolaly na 16. března proto, že uplynou čtyři měsíce od okamžiku, kdy se začaly demonstrace pravidelně konat. Loni 17. listopadu vyšlo do ulic na protest proti plánovanému zdražení pohonných hmot téměř 290 tisíc lidí.

Druhým důvodem pro svolání velkého protestu na sobotu za dva týdny je skutečnost, že 15. března skončí celonárodní debata, kterou vyvolal prezident Macron. Jejím cílem bylo mimo jiné reagovat na nespokojenost obyvatel, která se projevila ve zrodu hnutí žlutých vest. Podle Macronových odpůrců z řad protestního hnutí je ale debata jen „maškarádou“ a „PR akcí“.

V rámci dnešního šestnáctého kola demonstrací se žluté vesty sešly v Paříži u Vítězného oblouku a vyrazily na pochod městem přes bulvár Champs-Élysées, na kterém sídlí prezidentský palác. Další facebooková skupina, prostřednictvím kterých se protesty organizují, vyzvala k uspořádání pikniku na Martově poli u Eiffelovy věže. Jiná skupina vyzvala k pochodu k sídlu televize BFMTV, kterou řada žlutých vest viní z neobjektivního zpravodajství v jejich neprospěch.

Protestní hnutí začíná být stále více rozštěpené. Zatímco jedna část demonstrantů vyzývá k „návratu ke kořenům“ a „spontánnímu“ přístupu, který „děsil vládu“, tedy k neohlášeným shromážděním na nepovolených místech, další skupiny bojují proti násilí. O „setrvání v klidu“ požádal žluté vesty i prezident Macron, který „neakceptovatelné“ násilí opakovaně odsoudil.

Záběry z dnešního pochodu ukazují, že demonstrace zatím probíhají poklidně. Video repotérů RT France ukazují, jak mezi žlutými vestami a policejními jednotkami probíhá živý dialog a jedna z protestujících nabízí policistům květinu na znamení míru. K jednomu incidentu však dosud došlo. Policie musela použít slzný plyn, aby zabránila účastníkům odchýlit se od naplánované trasy.

Demonstrace se dnes odpoledne konají také v Lyonu, kde organizátoři naplánovali takzvaný „pochod v černém“. Účastníci měli do ulic vyrazit ve smutečním oblečení, které má být „symbolem smutku“ za hnutí, které se podle deníku France24 může brzy stát předmětem „opovržení“, protože jeho příznivci „nejsou jednotní“. I zde nakonec došlo na použití slzného plynu.

#Lyon : route declared to the prefecture. Which does not stop the police launching tear gas to indicate the direction to take #GiletsJaunes #ActeXVI #Acte16 #France #Macronpic.twitter.com/QhrPBUZyAl