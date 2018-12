Protestující se shromáždili před budovou ministerstva financí v hlavním městě Tchaj-peji vybaveni transparenty s hesly, zaměřenými proti státní politice výběru daní. Tu považují za ilegální. Dav tisíců lidí neodradilo ani nepříznivé počasí.

„Jde o naši budoucnost. Vidíme platy v Hongkongu nebo v pevninské Číně a chceme vědět, proč je Tchaj-wan tak pozadu,“ vysvětlila třiadvacetiletá studentka angličtiny Joanna Tai. „Spousta mých spolužáků si chce založit firmy a být vlastními pány, ale kvůli vysokým daním řada malých podniků krachuje.“

Hundreds wearing yellow vests demonstrated in Taipei, Taiwan for tax reform.



"With tax money, we should know where it's going. But currently we don't know," says a human rights observer #黃背心 #GilletsJaunes pic.twitter.com/ve1AHRe4vf