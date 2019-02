Trvalo to skoro tři desítky let, ale nakonec dosáhli Řekové i Makedonci svého. Postjugoslávský stát se po řeckém nátlaku, který nemá v novodobých evropských dějinách obdoby, nakonec přejmenoval. Podařilo se mu ale ve jménu udržet pro Řeky problematické pojmenování Makedonie, „jen“ k němu byl přidán přídomek „Severní“.

Dohoda o změně jména vstoupila v platnost o půlnoci z úterý na středu, poté, co řecký parlament ratifikoval dohodu o vstupu Severní Makedonie do NATO. To byla poslední podmínka, aby smlouva o změně názvu vstoupila v platnost.