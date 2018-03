Průlomová studie. Astronautovi se po roce ve vesmíru změnila DNA

Takzvaná Twin study (Studie dvojčat) prý odhalila nové poznatky v chování genů během vesmírného cestování. Podle NASA se jedná o průkopnickou studii, jejímž smyslem bylo zjistit, jaký vliv má dlouhodobý pobyt ve vesmíru na lidský organismus. Za tímto účelem byl pečlivě sledován fyzický i psychický stav dvou mužů: astronauta Scotta Kellyho a jeho bratra-dvojčete Marka.

Zatímco Scott strávil 340 dnů na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS), Mark neopustil Zemi. A výsledky jejich vzájemného srovnávání jsou opravdu zajímavé. První jmenovaný například o 5 centimetrů povyrostl, zhubl a v jeho střevech byly nalezeny zcela odlišné bakterie.

Mezi zkoumanými oblastmi byly mimo jiné kognitivní schopnosti, imunitní systém a genetika. Podle studie se poté, co se Scott vrátil zpět na Zem, vrátilo do původního stavu 93 procent jeho genů. Nicméně určitá podskupina jeho DNA zůstala pozměněna.

Vědci tuto pozměněnou část genů posléze nazvali jako „vesmírné geny.“ Studie byla zaměřená na chemické změny v DNA a RNA způsobené dlouhodobým pobytem ve vesmíru. Výrazný vliv na tyto procesy má prý stres, nedostatek kyslíku, které vedou k dramatickým posunům v přísunu živin, což ovlivňuje chování genů a naznačuje dlouhodobější změny v nich.

Podle vědců se však není třeba znepokojovat. Změny podobného typu prý zaznamenávají i u extrémních horolezců nebo potápěčů. Ve vesmíru však fungují zcela jiné procesy a případě jejich vlivů na chod lidského těla zde však stále zůstává spousta otazníků. NASA zároveň upozornila, že závěry jsou zatím pouze předběžné, přičemž obsáhlejší výsledky studie budou zveřejněny během letošního roku.

