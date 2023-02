Téměř padesát let se nevědělo, co se stalo Garymu Franku Sotherdenovi, který se v sedmdesátých letech minulého století vydal za dobrodružstvím na Aljašku . Vzhledem k nehostinným podmínkám panujícím v této oblasti rodina už dávno ztratila naděje, že by Gary byl stále naživu. Přesto ji nadále zajímalo, jaký osud ho potkal.

Záhadu se podle The New York Times podařilo rozplést až nyní pomocí náhody i vědy. V devadesátých letech se shodou okolností podařilo najít lebku v oblasti, kde se Američan měl kdysi pohybovat. Policie však tehdy neměla možnost, jak dokázat, že část pozůstatků je skutečně jeho. Až dnešní genetické testy a genealogický výzkum dokázaly potvrdit, že lebka je Sotherdena. Navíc vzniklo podezření, že muže nejspíš roztrhal medvěd.

Záhadné zmizení

Touha po dobrodružství zavedla Sotherdena v roce 1976 až za polární kruh. Na severovýchod Aljašky se vydal spolu s přítelem. Plánem jejich cesty bylo, že projdou řeku Porcupine po opačných stranách. Sejít se měli poté, až začne víc mrznout, a tak řeka zamrzne. Cíl se podařilo splnit jen nejmenovanému kamarádovi. Po Garym se slehla zem.

Začalo pátrání. Nad odlehlou klikatou řekou létala letadla, která se snažila najít muže pocházejícího z malého města Clay ležícího nedaleko Syrakus v americkém státě New York. Také policisté a horští záchranáři pročesávali drsný terén mrazivého severu. Jejich úsilí však bylo neúspěšné.

Ovšem rodina se ještě nevzdávala a o rok později si najala horského průvodce, aby zkusil ztraceného syna najít. Ten využil rozmrzlé řeky a zahájil pátrání na kánoi. „Našel jeho rozbité brýle a místo, kde byl,“ nyní vyprávěl deníku The New York Times bratr Stephen Sotherden. Jenže ani to nepomohlo muže najít.

Blízcí se tak začali smiřovat s tím, že Gary nejspíš zemřel ve věku 25 let. Podle Stephena odhadovali, že nejspíš kvůli nepříznivému počasí v oblasti. Rodina tak připravila pohřeb. Na náhrobek na rodinné hrobce nechala vyrýt jeho jméno a větu „Ztracen na Aljašce v 70. letech 20. století“.

Jeho bratr o něm pro The New York Times řekl, že měl velmi svobodného ducha. Už po střední škole cestoval po Spojených státech a Kanadě. Gary pak pracoval několik let na Trans-Alaska Pipeline System, než se vydal na dobrodružnou cestu, ze které se už nikdy nevrátil.

Případ vyřešen

Stopa vychladla dřív, než se jí kdokoliv mohl chytit, a tak to vypadalo, že případ zmizení Sotherdena se nikdy neuzavře. Náhoda však tomu chtěla, že v červenci 1997 u řeky Porcupine našel jeden z lovců lidskou lebku. Byla zhruba třináct kilometrů od kanadských hranic a nedaleko místa, kde se Američan ztratil. Muž ji pak předal policii. Vyšetřovatelé však v té době nemohli najít žádné další pozůstatky a pátrání po tom, odkud lebka pochází, stagnovalo.

Zlom nastal až o téměř dalších třicet let později. Loni se vyšetřovatelům odložených případů podařilo pomocí získané DNA z lebky a genealogického výzkumu pozůstatky předběžně identifikovat. Aby však mohli oficiálně potvrdit, že patřily Garymu F. Sotherdenovi, policisté potřebovali bližší shodu DNA.

Nejdříve kontaktovali bratrance. Provedené testy DNA potvrdily shodu. To však ještě pro jisté výsledky nestačilo, a tak policisté chtěli získat DNA ještě někoho z mnohem bližšího rodinného kruhu. Genealog spolupracující s vyšetřovateli pak zmapoval rodokmen mezi druhým bratrancem a Garym, a tak našel jeho staršího bratra Stephena. Když se mu vyšetřovatelé ozvali, s pomocí neváhal.

Na výsledky se mělo čekat až jeden rok. Stephenova manželka Joan však měla jiný nápad. Domnívala se, že pro rychlejší potvrzení by mohli použít test, který si muž dříve nechal udělat prostřednictvím soukromé kliniky pro domácí genetické testování. A tak se také stalo.

Podle The New York Times policisté informovali rodinu o potvrzené shodě DNA 27. prosince 2022. Rovněž spojili pozůstalé s úřadem státního soudního lékaře, aby si u něj mohli vyzvednout lebku ztraceného příbuzného. Stephen Sotherden do novin uvedl, že plánuje uspořádat koncem jara vzpomínkovou akci na jeho mladšího bratra. „Bylo to těžké po celou dobu, ale je ulevující alespoň vědět, že se našel,“ řekl.