Na světě je plno tajemných míst, která by podle vědců vůbec neměla existovat

Letadlo, v němž v osudových chvílích sedělo pětadvacet cestujících, opravdu zmizelo beze stopy - dosud se nenašel ani jeho vrak. Známých faktů k tajemnému případu je málo. Ví se, že cestu letounu komplikovalo extrémně špatné počasí a jeho odlet se opozdil kvůli technickým problémům. A ještě něco - poslední známá poloha stroje předtím, než se zřejmě už navěky ztratil, byla v oblasti, které se říká Bermudský trojúhelník.

K špatné pověsti trojúhelníku, o němž někteří tvrdí, že se v něm dějí podivné věci, přispěla řada nepochopitelných zmizení letadel i lodí. Jedním z případů, které celé mystérium podporují, je právě i příběh letounu Star Tiger. Třešničkou na dortu pro příznivce různých více či méně odvážných teorii je pak fakt, že o necelý rok později - 17. ledna 1949 - beze stopy zmizel v podobné oblasti i další stroj BSAA Star Ariel, který byl identický s dříve ztraceným letadlem.

Letecké eso na palubě

Britská společnost BSAA, kterou založila skupina bývalých válečných pilotů, příslušníků Královského letectva, se ve druhé polovině 40. let soustředila na transatlantické lety. Osudný letoun nazvaný Star Tiger - stroj Avro Tudor IV. - létal od listopadu 1947, a než v lednu 1948 beze stopy zmizel, měl na kontě jedenáct cest přes Atlantik.

Naposledy odstartoval ráno 28. ledna 1948 z Londýna. „Na stroj čekal maraton s několika zastávkami a zhruba třiceti hodinami ve vzduchu. První zastávkou byl portugalský Lisabon, kde měla posádka i cestující přes noc přespat. Následovat měla kratší zastávka určená pouze pro dotankování na Azorských ostrovech. Poté měla přijít na řadu nejdelší část, tedy let na letiště Kindley Field (o které se tehdy starala armáda) na Bermudských ostrovech. Po dotankování a odpočinku na Bermudách měl stroj vzlétnout do vzduchu naposledy a doletět až do Havany,“ nastiňuje web Plane Historia.

Zmizení letu 739: Dodnes jde o nevyřešenou záhadu, pozůstalí mluví o tajné misi

Letenky si pro tento let na pravidelné lince z Portugalska na Bermudské ostrovy koupilo pětadvacet pasažérů, které měla na místo určení v pořádku dopravit šestičlenná posádka. „Kapitánem letu byl Brian McMillan, bývalý vojenský pilot Královského letectva. Měl u sebe prvního a druhého důstojníka a radistu. Všichni muži byli velmi zkušení, a na trase už letěli několikrát předtím, přestože až dosud ne v jednom týmu. O pohodlí pasažérů se staraly dvě letušky,“ uvádí web Plane Historia.

Většina pasažérů byli Britové, dva cestující ale pocházeli i z Československa. Jako pasažér ve stroji seděl také hrdina druhé světové války a letecké eso - letecký maršál britského královského letectva RAF, velitel letectva při Operaci Overlord, Sir Arthur Coningham.

Letecký maršál a jeden z velitelů letectva při vylodění v Normandii Sir Arthur Coningham byl jedním z cestujících v letounu Star Tiger při jeho poslední cestě.Zdroj: Wikimedia Commons, Royal Air Force official photographer, Imperial War Museums, volné dílo

Let plný problémů

Už od počátku se zdálo, že je celý let prokletý. Nejdříve se o dvě a půl hodiny opozdil odlet z portugalského hlavního města kvůli technickým problémům s topením v kabině.

Nečekaně se protáhla i zastávka určená na doplnění paliva na Azorských ostrovech, konkrétně na ostrově Santa Maria. Původně zde měl letoun stát jen něco přes hodinu. „Předpověď počasí ale byla tak špatná, že kapitán McMillan rozhodl, že letoun odstartuje až o den později,“ nastiňuje server Bermuda Attractions.

Potápěči našli u Floridy trosky vybuchlého raketoplánu Challenger

Přestože se prudký vítr neuklidnil ani na další den, McMillan už byl odhodlán Atlantik přeletět. Na letišti zjistil, že stejně jako jeho stroj zde uvízl i další letoun společnosti BSAA. Konkrétně šlo o letadlo Lancastrian, které rovněž směřovalo na Bermudy. McMillan prodiskutoval trasu s kapitánem Lancastrianu Frankem Griffinem, a letci se domluvili, že jejich stroje kvůli počasí poletí ve výšce pouhých 2000 stop (asi 610 metrů). „Bylo to pro danou trasu neobvykle nízko,“ konstatuje web Bermuda Attractions.

Lancastrian vzlétl jako první, Star Tiger jej následoval o hodinu později. Přestože domluvená letová výška měla uchránit stroj od největšího běsnění pokračující vichřice, i tak měli McMillan s kopilotem Davidem Colbym, který za války řídil bombardér v RAF, co dělat. Let znepříjemňoval po celou dobu hustý déšť i silný vítr. „Star Tiger byl neustále ve spojení s Lancastrianem, jehož posádka posílala aktualizované údaje o počasí,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Dcera cestujících z letounu Star Tiger vypráví o posledních chvílích s rodiči, než i s ostatními cestujícími zmizeli beze stopy:

Po deseti hodinách ve vzduchu, kolem půl druhé ráno 30. ledna, odvysílala posádka letounu Lancastrian, se kterým McMillan zůstal v kontaktu, do stroje Star Tiger zprávu, že prudký vítr tento letoun podle propočtů navigátora Lancastrianu odklonil necelých 100 kilometrů z původního kurzu. Vzhledem k tomu, že neexistovala GPS, navigátoři určovali polohu letounů dvěma způsoby - buď podle toho, co viděli na zemi pod sebou, nebo na základě pozorování oblohy. Vzhledem k tomu, že stroje letěly nad Atlantikem, navigátoři obou letounů určovali polohu podle oblohy.

Dochovalo se hlášení z obchodní lodě SS Troubadour, která tehdy plula oblastí, a její posádka kolem druhé hodiny ráno zaznamenala, že zahlédla nízko letící letadlo s blikajícími světly asi v polovině cesty mezi Bermudami a zálivem Delaware, který se nachází na severovýchodě Spojených států. To by znamenalo, že se Star Tiger opravdu odklonil.

Poslední slova a pak ticho

Ve tři hodiny ráno se naposledy rádiem spojily posádky Star Tigeru a Lancastrianu. Kapitán druhého letounu Frank Griffin později před vyšetřovací komisí vypověděl, že nezaslechl v rozhovoru nic, co by naznačovalo, že se letoun Star Tiger dostal do potíží. Griffin taktéž uvedl, že jeho stroj až do svého přistání o hodinu později nezaznamenal už žádné turbulence, námrazu, mlhu, ani elektrické bouře.

Po třetí ráno se radista letounu Star Tiger Robert Tuck spojil s letištěm na Bermudách. To bylo naposledy, co ještě někdo s posádkou Star Tigeru komunikoval. „Ve 3:15 při poslední komunikaci s letounem zaznělo, že stroj přistane do hodiny a půl,“ uvádí web Bermuda Attractions.

Děsivá letecká nehoda je dodnes záhadou. Byla to sabotáž mafie, tvrdí pozůstalí

Na Bermudy už ale Star Tiger nedoletěl. Kolem čtvrté hodiny ráno se letové řízení na Bermudách pokusilo opětovně se Star Tigerem spojit, ale nikdo neodpovídal. „Stroj Lancastrian přistál v pořádku, a pozemní personál zneklidněl, jelikož po Star Tigeru nebylo ani stopy,“ píše encyklopedie Britannica. Když se nepodařilo s letounem spojit ani před pátou ráno, kdy už měl podle posledního hlášení přistávat, vyhlásili na Bermudách poplach. Poslední známá poloha letounu byla zhruba 700 kilometrů od souostroví.

Z vojenské základny na Bermudách vzlétlo postupně šestadvacet vojenských letadel, a z ostrovů vyplulo i několik lodí. Po letounu Star Tiger i jednatřiceti lidech na jeho palubě se slehla zem. Až dodneška se nikomu nepodařilo objevit jediný kousek vraku. „Po pěti dnech byla záchranná akce odvolána kvůli špatnému počasí,“ poznamenává web Bermuda Attractions.

Mnoho teorií - žádná pravděpodobná

Okamžitě se rozjelo vyšetřování celého neštěstí. Žádnou z vyšetřovacích verzí se ale nikdy nepovedlo potvrdit, a tak zůstalo u dohadů. Navíc podle vyšetřovatelů i dalších odborníků byla každá z navržených možností poměrně málo pravděpodobná.

I závěrečná vyšetřovací zpráva konstatovala, že se neví vlastně vůbec nic. „Je třeba vzít v úvahu nevypočitatelný lidský faktor, a je zde rovněž mechanický element. Neštěstí se mohlo odehrát na základě jednoho z těchto faktorů, nebo se objevily oba dohromady. Nad lidmi i přístroji mohl převážit i nějaký neznámý externí element,“ stálo ve zprávě.

Konec záhady. Hory v Indii vydaly letadlo, po kterém se před 77 lety slehla zem

Jednou z teorii vyšetřovací komise bylo, že letounu selhala vysílačka. Bez možnosti spojení se zemí stála posádka stroje Star Tiger před obtížným úkolem - najít ve špatném počasí souostroví, které na délku měří zhruba 35 kilometrů. Letounu, který byl podle propočtů a odhadů vzdálený od Bermud asi 550 kilometrů, měl tehdy mít palivo na zhruba 3 a půl hodiny a piloti jej řídili s vědomím, že v dosažitelné vzdálenosti není žádné jiné místo pro přistání. Pro to, že by letounu selhalo komunikační spojení a piloti bez něj nedokázali doletět do cíle, ale neexistují žádné důkazy.

Jeden z vedoucích manažerů společnosti BSAA, hrdina druhé světové války a jeden z nejtalentovanějších pilotů dané doby Donald Clifford Tyndall Bennett trval na tom, že děsivý konec letounu Star Tiger byl sabotáží, ze které obviňoval dokonce tehdejší britské politické špičky. Ani pro jeho tvrzení ale neexistovaly žádné důkazy, a jelikož Bennett bránil soudnímu vyšetřování, musel z BSAA odejít.

Letecký maršál Donald Clifford Tyndall Bennett, letecké eso druhé světové války. Po skončení konfliktu byl ředitelem civilní letecké společnosti BSAA. Z postu odešel po záhadném zmizení letounu Star Tiger v roce 1948.Zdroj: Wikimedia Commons, Royal Air Force official photographer, Imperial War Museums, volné dílo

Dalšími možnostmi bylo, že letounu došlo palivo a přístroje ukazovaly chybné množství - podobný případ už se jednomu z letounů BSAA stal o několik měsíců dříve. Existovala také vyšetřovací verze, že na vině byla letová výška stroje. „Záhadné doteď je, že přestože podle McMillanova rozhodnutí letěl letoun ve výšce 2000 stop, při radiové komunikaci byla udávána standardní výška 20 000 stop. Když byla posádka unavená, jednoduše mohla zapomenout, v jaké výšce ve skutečnosti letí, a když začala v domnění, že sestupuje z dvaceti tisíců stop, klesat, omylem vletěla do moře,“ popisuje další hypotézu web Bermuda Attractions.

Zvažovalo se také, že stroji vypadl jeden z motorů. „Tato možnost je ale hodně nepravděpodobná. I pokud by se jeden ze čtyř motorů porouchal, tento stroj je schopen v pořádku doletět i se třemi, nebo dokonce pouze se dvěma funkčními motory,“ upozorňuje web Bermuda Attractions.

Záhada Bermudského trojuhelníku

O několik let později se začaly rojit divoké teorie o Bermudském trojúhelníku, a jejich zastánci si vzpomněli i na neštěstí letounu Star Tiger. Jejich teorie podpořil i fakt, že 17. ledna 1949 - tedy téměř přesně o rok později - zmizel ve stejné oblasti identický stroj společnosti BSAA, nazvaný Star Ariel. Ten směřoval z Bermud na Jamajku, a stejně jako jeho předchůdce zmizel bez jediné stopy a dodnes se nepodařilo najít žádný kousek vraku či stopu po cestujících.

První teorie o takzvaném Bermudském trojúhelníků vznikly v 50. letech minulého století. „Oblast pojmenoval novinář Vincent Gaddis, který v roce 1964 napsal pro Argosy magazine článek Smrtící Bermudský trojúhelník,“ uvádí list The New York Times.

Záhadologové poukazují na fakt, že zde zmizelo beze stopy zarážející množství plavidel i letounů. „Dosud v oblasti záhadně zmizelo více než padesát lodí a dvacet letadel. Některá plavidla se sice našla, ale ztratily se jejich posádky,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Postupně se vynořilo více vysvětlení, proč tomu tak je, a o takzvaném Bermudském trojúhelníků vzniklo také množství dokumentů a hraných filmů, které celý mýtus ještě přiživily. „Některé z lodí či letadel dokonce zmizely za bezvadného počasí, aniž by předtím vyslaly jakoukoliv zprávu o čemkoliv mimořádném,“ píše web History.

Na geografickém vymezení takzvaného Bermudského trojuhelníku se neshodují ani příznivci tajemných teorií o něm. „Obecně ale jde o oblast Atlantického oceánu mezi americkým městem Miami, Bermudskými ostrovy a ostrovem Portoriko,“ uvádí web History.

Přibližná oblast takzvaného Bermudského trojúhelníku. Na její rozloze se ale neshodují ani příznivci teorií o prokletí této oblasti.Zdroj: Wikimedia Commons, -Majestic- (talk), volné dílo

Vysvětlení podivných zmizení lodí a letadel v trojuhelníků je nespočet - zmiňují se paranormální jevy, ale třeba i armádní pokusy. Někteří neštěstí v Bermudském trojúhelníků připisují tamním anomáliím v magnetickém poli, kvůli kterým zde selhává navigace. „Některé šílené teorie tvrdí, že zde mimozemšťani unášejí lidi, aby je mohli studovat, nebo že za zmizeními stojí síla ztracené Atlantidy, či že se zde objevují víry, které vtahují plavidla do jiných dimenzí,“ uvádí americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA).

Zmiňuje se také aktivita pod mořským dnem. „Jedna z novějších teorií o nechvalně známém trojúhelníku naznačuje, že podivné zmizení lodí a letadel by mohlo být důsledkem velkých ložisek metanu, který proudí ze dna oceánu. Obrovské erupce metanových bublin mohou údajně způsobit potopení lodí. A pokud se pak vysoce hořlavý metan dostane do vzduchu, může se prý vznítit v motorech letadel a způsobit jejich explozi a zmizení,“ nastiňuje list The New York Times.

Záhada rakouské dobrodružky: Před 90 lety navštívila nudistický ráj, pak zmizela

Pro žádnou z teorií ale neexistuje dostatek důkazů a vědci opakovaně upozorňují, že jakési "prokletí" oblasti je výmyslem. Oblast zkoumala třeba ve spolupráci s vědci Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA americká Pobřežní stráž i americké námořnictvo a všechny instituce se shodují, že Bermudský trojúhelník je fikcí. „Oceán vždy byl pro lidstvo záhadným místem, a pokud zde řádí špatné počasí, může být smrtícím místem. To platí na celém světě. Americké námořnictvo a pobřežní stráž potvrzují, že pro katastrofy na moři neexistují žádná nadpřirozená vysvětlení. Co se týče předmětné oblasti, většinu, nebo i všechna zmizení nejlépe vysvětlují přírodní jevy. Takzvaným Bermudským trojúhelníkem prochází většina tropických bouří a hurikánů, které v Atlantiku vzniknou. Navíc oblast ovlivňuje Golfský proud, který může způsobovat náhlé a mnohdy zásadní změny v počasí,“ zdůrazňuje web NOAA.

Odborníci také upozorňují na to, že počet zmizelých letounů a lodí není zase až tak extrémně velký, jak by se mohlo zdát. „Je třeba poznamenat, že lidé danou oblastí prolétávají či proplouvají každý den bez nehody, a podivných nehod a zmizení není početně více než v jiných podobně frekventovaných místech na zeměkouli,“ dodává server History.

To v roce 2013 potvrdil i vyčerpávající výzkum Světového fondu na ochranu přírody. „Oblast Bermudského trojúhelníku se ve studii nedostala ani mezi deset nejnebezpečnějších míst světových oceánů pro lodní plavbu,“ upozorňuje encyklopedie Britannica.

Nejslavnější podivné události v takzvaném Bermudském trojúhelníku



- přelom let 1492 a 1493 - Kryštof Kolumbus si zapsal, že při plavbě do Nového světa viděl velký výbuch nad oceánem (zřejmě pád meteoru), a o několik dní později v dálce podivné světlo. Jak upozornili příznivci teorií o Bermudském trojúhelníku, v době pozorování těchto jevů se měl Kolumbus nacházet právě v této oblasti.

- 1880 - na cestě z Bermud do anglického přístavu Falmouth zmizela loď HMS Atalanta i s celou posádkou. Vrak se nikdy nepodařilo najít. Podle nejpravděpodobnější verze plavidlo zasáhla rozsáhlá bouře a nezkušení námořníci neměli šanci situaci zvládnout. Až později se začalo námořní neštěstí připisovat záhadě Bermudského trojúhelníku.

- 1909 - při plavbě z ostrova Martha's Vineyard u východního pobřeží USA do Jižní Ameriky zmizel zhruba v oblasti Bermudského trojúhelníku mořeplavec Joshua Slocum, který předtím jako první člověk na světě sám obeplul svět

- 1918 - po vyplutí z ostrovu Barbados se beze stopy ztratila americká válečná loď USS Cyclops s více než 300 námořníky na palubě. Ani v době zmizení neexistovala shoda na příčině neštěstí, mezi verzemi bylo počasí, ale i potopení nepřátelskou lodí, a tedy souvislost s ještě stále probíhající I. světovou válkou. „Jen Bůh a moře ví, co se této lodi stalo,“ prohlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson.

- 1921 - na mělčině u Severní Karolíny byl nalezený opuštěný škuner Carroll A. Deering. Posádka zmizela beze stopy. Dosud jde o jednu z největších námořních záhad. Vybavení plavidla bylo zničené.

- 1945 - nad Atlantikem zmizela letka pěti cvičných letounů amerického námořnictva, při misi známé jako Let 19, ve kterých letělo celkem 14 mužů. Nad oceánem z neznámých důvodů ztratili všichni orientaci a bezcílně létali až dokud jim nedošlo palivo a nezřítili se do moře. Nikdy nebyl objeven žádný vrak ani těla. Následně beze stopy zmizel i jeden z letounů se třináctičlennou posádkou, který se vydal hledat ztracené stroje.

- 1948 - zmizení civilního letounu Star Tiger společnosti BSAA u Bermud.

- 1948 - zmizení civilního letounu Douglas DC-3 při letu z Puerto Rica do Miami. Stroj i jeho cestující zmizeli beze stopy.

- 1949 - zmizení civilního letounu Star Ariel společnosti BSAA u Bermud.

- 1955 - jižně od Bermud byla nalezena opuštěná soukromá jachta Connemara IV. Její posádka zmizela. Loď údajně přežila na moři řádění několika hurikánů, které se v té době v oblasti vyskytovaly.

- 1963 - dva stroje KC-135 Stratotanker amerického letectva se zřítily do moře 400 kilometrů od Bermudských ostrovů. I když se v tomto případě našly trosky, zastánci teorie o Bermudském trojúhelníku tvrdili, že přestože se měly letouny srazit, jejich trosky se našly vzdálené od sebe 260 kilometrů. Jiné zdroje to ale vyvrací.



