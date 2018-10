Zmizení saúdskoarabského novináře: Ankara má záznam vraždy, píše Washington Post

„Zvukový záznam z konzulátu ukazuje, co se po Džamálově návštěvě stalo,“ řekl deníku Washington Post zdroj, který má mít vazbu na zpravodajskou službu. „Je slyšet jeho hlas a hlasy dalších mužů, kteří hovoří arabsky. Můžete slyšet, jak je vyslýchán, mučen a zavražděn.“

Podle amerického deníku Ankara informovala o existenci nahrávky představitele Spojených států, není však jasné, jak se k záznamům dostala. Česká televize s odkazem na bezpečnostního odborníka Davida Katze uvádí, že na konzulátu mohlo být umístěno odposlouchávací zařízení, agenti navíc mají k dispozici přístroje, které umožní odposlech i zvenčí.

Turks tell U.S. officials they have audio and video recordings that support conclusion Jamal Khashoggi was killed https://t.co/mzwgXRgkC5

„Víme kdy byl Džamál zavražděn, ve kterém pokoji byl zavražděn a kde jeho tělo rozřezali. Pokud dovnitř pustí forenzní specialisty, budou přesně vědět, kam mají jít,“ řekl deníku Middle East Eye (MEE) nejmenovaný zdroj obeznámený s tureckým vyšetřováním.

Rijád verzi o vraždě i nadále odmítá. Podle MEE však připouští, že na konzulátu mohlo dojít ke spáchání závažného zločinu. Chášakdží mohl být podle Saúdských Arabů unesen samostatně jednající skupinou z řad státních bezpečnostních složek.

Obě země na žádost Rijádu vytvořily společnou pracovní skupinu, která se bude zabývat vyšetřováním případu. Saúdskoarabská delegace, která do Istanbulu dorazila během čtvrtečního odpoledne, se setká s představiteli tureckých ministerstev vnitra a spravedlnosti, policie, zpravodajských služeb i se státním zástupcem, který má vyšetřování na starost.

Zatím není jasné, jak dlouho budou setkání mezi oběma stranami pokračovat. Podle neupřesněného zdroje agentury Reuters je však „nutné dosáhnout viditelných výsledků velice rychle“ a skupina bude na případu pracovat i během víkendu.

S vyšetřováním by podle MEE mohly pomoci chytré hodinky Apple Watch, které měl Chášakdží na ruce při vstupu do budovy. Ty byly synchronizované s mobilním telefonem, který zůstal u jeho snoubenky. Tým vyšetřovatelů se v nejbližší době chystá k prohledání konzulátu, konkrétní termín však není jasný. „V tuto chvíli stále čekají na definitivní souhlas se vstupem na diplomatickou půdu,“ uvedl zdroj.

Zájem o prošetření případu opakovaně projevil i americký prezident Donald Trump. „Musíme zjstit co se stalo. A pravděpodobně jsme k tomu blíže, než byste si mohli myslet,“ řekl Trump televizní stanici Fox News.

Today, we sent a letter to the administration triggering an investigation and Global Magnitsky sanctions determination regarding the disappearance of Saudi journalist and @washingtonpost columnist #JamalKhashoggi. pic.twitter.com/reqXtmqfJt