Zmizení novináře Chášakdžího: Turecko prohledá saúdskoarabský konzulát

Vyšetřovatelé v souvislosti se zmizením novináře Džamála Chášakdžího prohledají saúdskoarabský konzulát v tureckém hlavním městě Istanbulu. Právě zde byl žurnalista v úterý 2. října naposledy spatřen a policie se domnívá, že byl v budově úřadu zavražděn. Prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval zástupce Saúdské Arábie aby prokázali, že Chášakdží konzulát opustil.

„Budova saúdskoarabského konzulátu bude v rámci vyšetřování prohledána,“ uvedl v prohlášení mluvčí tureckého ministerstva zahraničí Hami Aksoy. Ačkoli Vídeňská úmluva o diplomatických stycích poskytuje konzulátním budovám imunitu, úřady hostitelské země mohou se souhlasem šéfa diplomatické mise přistoupit k prohlídce.

Záhadné zmizení novináře vzbudilo obavy i na půdě Organizace spojených národů (OSN). Úřad Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové vyzval obě země, aby „zdánlivé násilné zmizení“ a možnou vraždu Chášakdžího urychleně prošetřily.

"We stand here today to reaffirm journalism is not a crime."



Giles Trendle, managing director of Al Jazeera English on the disappearance of Saudi journalist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/y7X3tSvzRQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) 8. října 2018

„Ano, zmizení pana Chášakdžího ze saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu je velice vážná záležitost,“ uvedla mluvčí úřadu Ravina Shamdasaniová. „Pokud se potvrdí spekulace o jeho úmrtí za vskutku neobvyklých okolností, pak je to naprosto šokující.“

Dokažte, že odešel

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí vyzval Rijád, aby potvrdil svá tvrzení, že Džamál Chášakdží budovu konzulátu krátce po své návštěvě opustil. „Musíme vyšetřování uzavřít tak brzy, jak to jen bude možné. Pracovníci konzulátu se nemohou bránit prostým tvrzením, že ‚odešel‘,“ uvedl na tiskové konferenci během své oficiální návštěvy v Budapešti.

Saúdská Arábie popírá, že by byl Chášakdží zavražděn na půdě konzulátu a veškerá obvinění považuje za nepodložená. Podle agentury Reuters popírá i jakékoli spekulace o tom, že by novinář mohl být z úřadu unesen. Velvyslanec ve Spojených státech Khalid bin Salmán, bratr saúdskoarabského korunního prince, uvedl, že země vyslala do Istanbulu zvláštní vyšetřovací tým.

Pompeo vyzval ke spolupráci

Obavy vyjádřil i americký prezident Donald Trump. „Nerad něco takového slyším. Doufám, že se to vyřeší. V tuhle chvíli o případu nikdo nic neví, ale šíří se různé poměrně špatné teorie. Nelíbí se mi to,“ řekl reportérům na půdě Bílého domu.

Deeply troubled to hear reports about Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi. If true, this is a tragic day. Violence against journalists across the globe is a threat to freedom of the press & human rights. The free world deserves answers. — Vice President Mike Pence (@VP) October 8, 2018

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval k maximální spolupráci na vyšetřování. „Žádáme vládu Saúdské Arábie, aby při vyšetřování zmizení pana Chášakdžího poskytla maximální součinnost a přistupovala k němu s maximální transparentností,“ uvedl.

Podle víceprezidenta Mika Pence je násilí proti novinářům po celém světě hrozbou pro svobodu tisku a lidská práva. „Svět si zaslouží odpovědi,“ uvedl na svém twitterovém účtu. Podle deníku The Washington Post by případ mohl negativně ovlivnit vztahy mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy.

Kdo je Džamal Chášakdží?Saúdskoarabský novinář je známou tváří politických talk-show na arabských satelitních televizích. Působil jako editor významného deníku a v minulosti byl poradcem prince Turki al-Faisala, bývalého šéfa zpravodajské služby a velvyslance ve Spojených státech a Velké Británii.



Ve svých komentářích v minulosti kritizoval korunního prince Muhammada bin Salmána. Ten podle Chášakdžího propaguje reformy, ale nepřipouští o nich jakoukoli debatu. Kritizoval také podíl saúdskoarabské armády na bojích v Jemenu nebo politiku vlády vůči Kataru.