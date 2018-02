Známá americká producentka spáchala sebevraždu. Kvůli Weinsteinovým aférám

„Jill se roky potýkala s vlastní depresí. Ve středu se však její boj dostal k tragickému konci. V 50 letech si vzala život,“ cituje deník rodinné příslušníky.

Rodina také tvrdí, že její smrt souvisí s aférou producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze sexuálního obtěžování a ze znásilnění obvinily desítky žen.

Messicková dříve pracovala jako manažerka herečky Rose McGowanové, poté začala pracovat ve filmovém studiu Miramax pod vedením Harveyho Weinsteina.

Tina Fey remembers Jill Messick: "This is very sad news and my heart goes out to her family. Jill was instrumental in helping Mean Girls get to the screen. She was a fiercely dedicated producer and a kind person" https://t.co/hKPCuLLggc pic.twitter.com/4TLjcKVNPt