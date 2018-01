Známé italské středisko Livigno je odříznuto od světa. Kvůli lavinové hrozbě

Italské úřady od dnešního rána vyhodnocují situaci, později rozhodnou, zda je bezpečné přístupové komunikace do Livigna v italské části Lombardie zpřístupnit.

„Upozorňujeme vás, že ulice Passo Gallo a tunel jsou stále zavřené,“ uvedla správa střediska v Livignu na svém Twitteru.

⚠️⛔️ATTENTION⛔️⚠️

Starting from tonight at 21:00, the street of Passo Foscagno will be CLOSED for avalanche risk. Next update tomorrow 22nd Jan. at 06:00am. *we remind you that the street of Passo Gallo and Tunnel are still closed. pic.twitter.com/dYB0HwKLSd