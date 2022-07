Šokující případ znásilněné dívky názorně ukazuje, jak tvrdé jsou aktuálně zákony o potratech v některých amerických státech. Problém představují zejména tradičně republikánské oblasti USA, v těch se totiž po zrušení práva na potrat americkým nejvyšším soudem 24. června postupně začaly interrupce zakazovat či razantně omezovat.

Mezi ně se řadí právě i stát Ohio, kde ženy mohou těhotenství ukončit pouze do šestého týdne. Že je dívka těhotná, zjistila pouhé tři dny po tomto termínu. A úřady neměly slitování, zneužitému děvčátku potrat zamítly.

Proč právě šestý týden? V tomto období jde podle republikánských politiků slyšet bušení srdce zárodku v děloze, proto se podle nich potrat v této fázi prakticky rovná zabití dítěte. Odborníci s tím ale nesouhlasí. „Když mluvíme o srdečním tepu v šestém týdnu těhotenství, mluvíme ve skutečnosti o třepetání místa, kde se srdce u plodu teprve vyvine,“ vysvětlila doktorka Saima Aftabová listu Newsweek.

Čas se krátí, zákaz může přijít každým dnem

Desetiletá dívka se nakonec matkou stát nemusela. Její doktor z Ohia jí zařídil interrupci ve vedlejší Indianě, kde je procedura prozatím legální. Děvče tak našlo pomoc právě u doktorky Bernardové. Více informací o dívce média nezveřejnila, vzhledem k jejímu nízkému věku.

Ani kliniky v Indianě však těhotným dívkám a ženám z okolních států možná už brzy nebudou schopné pomoci. I zde totiž podle informací deníku The Independent plánují zákonodárci interrupce brzy zakázat.

O změně zákona ohledně ukončení tehotenství v Indianě má vláda rozhodnout na speciálním zasedání 25. července. „Je těžké si představit, že jen za pár krátkých týdnů nebudeme schopni ženám tuto péči poskytnout,“ svěřila se lékařka Bernardová.

Prozatím se podle listu The Columbus Dispatch do Indiany sjíždí stále více lidí. „Od pátku mají kliniky šílené počty žádostí. Typicky denně přijímají pět až osm pacientek, navíc ze sousedních států,“ řekla doktorka Katie McHughová, která provádí zákroky na několika klinikách v centrální a jižní Indianě.

Zoufalé ženy, zoufalí lékaři

Nejvíce žádostí dostávají právě ze sousedních států, z Ohia nebo Kentucky. „Odtud přicházejí ženy ve vyšších počtech už od jara, kdy se v Kentucky zákony ohledně interrupce zpřísnily,“ dodala McHughová.

Mluvčí další z klinik, Women’s Med v Indianapolis, sdělila, že se počet pacientek v tomto zařízení po verdiktu nejvyššího soudu zdvojnásobil. „Ženy si často zarezervují doktora ve více státech, kdyby v nějakém zákroky také zakázali,“ dodali zástupci kliniky ve své zprávě pro deník IndyStar.

Lidé ze Středozápadu mohou za potratem cestovat i do Illinois, kde zákroky pravděpodobně zůstanou legální i nadále. Pro mnohé je ovšem Indiana blíž, a proto této možnosti využívají, dokud je legální. „Prozatím děláme vše, co je v našich silách, abychom ženám umožnili snazší přístup a zvýšili dostupnost na tak dlouho, jak to jen půjde s vědomím, že máme jen omezený čas, po který tuto pomoc můžeme nabídnout,“ uvedla McHughová.

Zrušení práva na potraty přitom nejvíce dopadá na Američanky z chudších sociálních vrstev, které si drahé cestování za zákrokem do jiného státu často nemohou dovolit.

Ne všem nadějím je ovšem konec. Nižší soud v Kentucky ve čtvrtek rozhodl o dočasném obnovení potratů a interrupční kliniky v Ohiu podaly žalobu, že je nový zákaz protiústavní.

Potraty jsou momentálně téměř zcela zakázané také o několik států jižněji, v Jižní Dakotě. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy lékaři interrupci musí provést, protože je v ohrožení život těhotné ženy. Případů znásilnění a incestu se výjimky momentálně netýkají. Podle deníku The Guardian navíc stát v pátek zvýšil tresty za nelegální provádění potratů.

K případu znásilněné desetileté dívky se v neděli na stanici CNN vyjádřila také republikánská guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová, která je potenciální spolukandidátkou Donalda Trumpa pro americké prezidentské volby v roce 2024. Zneužitou dívku politovala, nicméně k možnosti ukončení těhotenství příliš pochopení neměla.

Moderátorka pořadu Dana Bashová se guvernérky ptala, zda si myslí, že je v pořádku, aby desetiletá oběť znásilnění musela překračovat hranice kvůli vykonání legálního potratu. A zda by guvernérka usilovala o změnu zákona, pokud by se podopný případ objevil v jejím státě. „Nevěřím, že by se měla tragická situace umocňovat další tragédií," uvedla Noemová k možnosti interrupce a dodala: „Veřejnost by se měla také obrátit na ty nemocné jedince, kteří tohle našim dětem provádějí."

Na otázku, zda by tedy dívka dítě měla donosit, guvernérka odpověděla, že každý život je cenný. „Tato tragédie je strašná. V Jižní Dakotě ovšem platí zákon, že potraty jsou nezákonné s výjimkou záchrany života matky,“ sdělila.

Nevyloučila ovšem, že potrat v případě desetiletého dítěte by mohl být i v Jižní Dakotě přípustný, pokud se interpretuje jako situace, kdy je nutné zachránit těhotné dívce život. „Ano, v tu chvíli o tomto rozhodne doktor, rodina a osoby nejbližší dítěti,“ doplnila politička.