Muž chtěl v zoo v Ghaně ukrást lvíče. Dospělý lev ho rozsápal

Úřady v Ghaně vyšetřují děsivý případ. V hlavním městě Akkře totiž muže doslova rozsápal lev poté, co vlezl do jeho výběhu v zoologické zahradě. Proč takto riskoval život a do výběhu vstupoval?

Bílý lev, ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, autor: NJR ZA, CC-BY-SA-3.0