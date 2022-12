Osmatřicetiletá zpěvačka Brocarde všechny překvapila kontroverzním výrokem. Nejenže tvrdí, že žije s viktoriánským duchem, nově si postěžovala na to, že páru její přízračný manžel zničil svatební cestu.

Se svým „manželem" se dle svých slov seznámila jedné noci, kdy se objevil v její ložnici. Od té doby mezi nimi začal vztah. Pár se údajně dostal do první těžké situace poté, co jí Edwardo vyčinil za to, že jejich vztah prozradila veřejnosti. Jako omluvu mu napsala píseň. „Chtěla jsem, aby vyjadřovala vášeň, kterou cítím ve své duši od chvíle, kdy jsem potkala Edwarda,“ řekla zpěvačka.

Na svatbě byla i Marylin Monroe nebo Elvis

Ona skladba zněla dokonce i při jejich svatbě. „Bylo tak zvláštní jít uličkou k Edwardovi s písní, kterou jsem pro něj napsala. Nikdy nezapomenu na jeho úsměv,“ citoval umělkyni deník New York Post.

Portál Daily Star doplňuje, že se brali minulý měsíc o Halloweenu v The Asylum Chapel v Londýně. Zpěvačka uvedla, že najít kostel, kde by se mohli vzít, bylo náročné. „Myslím, že je tu trochu problém s náboženstvím a posmrtným životem. Ne všichni kněží věří,“ řekla.

Na svatbě se podle ní kromě živých lidí sešly i hvězdy jako Elvis, Marylin Monroe a dokonce král Jindřich VIII. Zejména Monroe prý dělala rozruch, Edwardo totiž pronesl nevhodnou poznámku o tom, jak sexy vypadá. „Řekla jsem si: Páni, vážně? Vždyť je to náš svatební den. Ten komentář mi úplně zkazil večer,“ vyjádřila se Brocarde.

Nutil ji kupovat alkohol a házel po ní písek

Nakonec se jim nevydařila ani svatební cesta. To, co mělo být odpočinkovým výletem, se podle zpěvačky změnilo v noční můru. Brocarde řekla, že skončila pokrytá pískem a kornoutem zmrzliny, který jí Edwardo při sporu strčil do obličeje.

„Celý výlet byl stále horší a horší… Edwardo si myslel, že se chová vášnivě a romanticky, když se mnou zápasí na zemi, ale já jsem se s ním chtěla podělit o zmrzlinu. A ta se mi dostala všude, na celý obličej, do vlasů a pak se na ni samozřejmě nalepil písek. Vypadala jsem, jako bych se poprala s obrovským rackem,“ dušovala se Brocardeová, která si stěžovala hlavně na to, jak je její manžel nepředvídatelný.

Vadí jí ale i finanční stránka vztahu s duchem. „Edwardo samozřejmě nemá bankovní kartu, takže jsem to vždycky já, kdo musí všude, kam přijedeme, platit účet… a rozhodně rád řádí v minibarech našich hotelových pokojů. Lahve s alkoholem zůstávají vždycky záhadně prázdné, kromě láhve ginu, na tento alkohol si zjevně moc nepotrpí,“ postěžovala si. Tvrdí také, že ji její manžel donutil koupit dvanáct láhví nejlepšího šampaňského.

Zpěvačka nyní vydala zbrusu nový singl s názvem Už jsou zase Vánoce, který podrobně popisuje, jaké to je být o Vánocích manželkou ducha. „Edwardo je o Vánocích opravdu žárlivý, tento týden jsem se každý den snažila postavit vánoční stromek, ale on ho pořád převrací,“ popsala Brocarde s tím, že její manžel údajně nesnáší také Santa Clause.