Zatímco prokurátoři žádali soudce, aby pětapadesátiletého Kellyho odsoudil na více než 25 let za mřížemi, jeho obhájci požadovali trest deset let a méně s tím, že požadavek prokurátorů se rovná doživotnímu trestu, píše americká CNN .

Když soudkyně amerického okresního soudu Ann Donnellyová začala číst rozsudek, přeživší Kellyho zneužívání se drželi za ruce a modlili se. Kelly, který měl při slyšení u federálního soudu v Brooklynu na sobě vězeňskou uniformu, brýle s tmavými obroučkami a černou roušku, neprojevil žádné emoce.

Spousta zničených životů

„Zanechal jste za sebou velkou stopu v podobě zničených životů,“ řekla soudkyně Kellymu, jehož celé jméno je Robert Sylvester Kelly.

Při rozhodování o trestu Donnellyová podle svých slov vzala v úvahu Kellyho traumatické dětství, během něhož byl podle advokátů opakovaně sexuálně zneužíván členem rodiny a domácím. „To může alespoň částečně vysvětlit, co vedlo k vašemu chování. Rozhodně to ale není omluva," řekla soudkyně.

Ovante Cunninghamová, bývalá Kellyho doprovodná zpěvačka, si rozsudek pochvalovala. „Na tuto cestu jsem se vydala před třiceti lety,“ řekla Cunninghamová před soudem po jednání. „Až do této chvíle nebylo v mém životě dne, kdy bych skutečně věřila, že soudní systém vyjde vstříc černošským dívkám. Stojím zde velmi hrdá na svůj soudní systém, velmi hrdá na své kolegyně, které přežily, a velmi spokojená s výsledkem.“

Porota Kellyho loni v září odsoudila v devíti bodech obžaloby, včetně jednoho obvinění z vydírání a osmi bodů obžaloby z porušení Mannova zákona, tedy zákona o obchodování se sexem. Prokurátoři z východního okresu New York Kellyho obvinili, že využíval svého postavení celebrity a „sítě lidí, které měl k dispozici, k tomu, aby se zaměřil na dívky, chlapce a mladé ženy pro své vlastní sexuální uspokojení“.

Pětitýdenní federální soudní proces v Brooklynu zahrnoval výpovědi svědků, kteří uvedli, že je Kelly sexuálně a fyzicky zneužíval. Soud také vyslechl osoby, které se podílely na organizování sňatku zneuznaného zpěváka R&B se zesnulou zpěvačkou Aaliyah v roce 1994. Bylo jí tehdy pouhých 15 let a domnívala se, že je těhotná.

Kellyho advokátka Jennifer Bonjeanová uvedla, že se k soudu nebude vyjadřovat, ale před čtením rozsudku řekla, že její klient odmítá, že by byl takovou zrůdou, jakou jej vykreslují. „Kelly přijímá, že je chybující osobností, ale není to jednorozměrné monstrum, jak ho vykreslila vláda a média," řekla Bonjeanová.

Nikdo nemůže napravit škodu

Bonjeanová dále uvedla, že Kellymu doporučila, aby při vynesení rozsudku nemluvil, a dodala: „Má výčitky. A je smutný. Nikdo nechce slyšet to, co dnes slyšel on.“

Kelly během devíti měsíců, které uplynuly od jeho odsouzení porotou, vyměnil celý svůj právní tým za Bonjeanovou a její firmu. Bonjeanová je advokátka, která pomohla Billu Cosbymu dosáhnout zrušení jeho odsouzení za sexuální napadení a zastupovala Cosbyho také v občanskoprávním sporu, který tento měsíc u soudu prohrál.



Kelly je držen ve federálním vazebním zařízení v Brooklynu a očekává se, že bude převezen zpět do Chicaga, kde ho v srpnu čeká další federální soudní proces kvůli obvinění z vytváření dětské pornografie a maření vyšetřování.

Před vynesením rozsudku si soud vyslechl prohlášení sedmi Kellyho obětí, včetně dívky, která si přála, aby její identita zůstala nezveřejněna. „Je to už třiadvacet let, co se známe a od té doby se tvými oběťmi stalo mnoho dívek. Teď je řada na tobě, bude ti odepřena svoboda,“ řekla.

„Nikdo nemůže odčinit škodu, která byla těmto obětem způsobena," řekla ve středu před soudem novinářům advokátka Gloria Allredová. Ta zastupovala tři oběti, které vypovídaly. „Ale je čas, aby se pan Kelly za své činy konečně zodpovídal.“

Obhájci a žalobci se ve středu u soudu také přeli o to, zda Kelly vůbec může zaplatit vyměřenou pokutu. Obhajoba uvedla, že je téměř nemajetný a že toho nebude schopen. Prokurátoři s tím nesouhlasili a tvrdili, že peníze z prodeje některých jeho hudebních práv a miliony dolarů z licenčních poplatků, které drží společnost Sony, by mohly případnou pokutu pokrýt.

Trauma z dětství

Ve více než čtrnáctihodinových rozhovorech s psychiatry zpěvák už dříve uvedl, že jeho nejbližší vztah v dětství byl s matkou. Jeho nejranější vzpomínky se týkaly toho, jak ji sledoval vystupovat v kapele s názvem „Six Pack“. Často ji doprovázel do McDonaldu, kde pila kávu a dělili se o zákusek.

Se svým otcem se nikdy nesetkal a matčinu smrt popsal jako nejtragičtější událost svého života s tím, že po jejím skonu do McDonaldu chodil často, aby ucítil vůni kávy a zavzpomínal na ni. „Pro mě to 'M' v logu znamená máma. Chodit do McDonald's znamená být stále s matkou,“ uvedl Kelly. Jeho dětství však bylo také poznamenáno traumatem.

Ještě jako malý chlapec byl svědkem toho, jak se mu utopila dětská láska. Znalci z oboru psychiatrie, kteří ho vyslýchali, navíc tvrdí, že Kelly byl opakovaně sexuálně zneužíván, a to od doby, kdy mu bylo šest nebo sedm let. To uvedl i jeho advokát, který soudu sdělil, že zpěváka zneužívala jeho sestra a také jeho domácí, někdy „na týdenní bázi“.

Psychiatrička Renee Sorrentinová, klinická docentka na Harvard Medical School, ve svém posudku uvedla, že Kellyho sexuální zneužívání v dětství mohlo přispět k jeho „hypersexualitě“ neboli obtížím s ovládáním sexuálních pudů. Právě to podle ní mohl být faktor, který přispěl k jeho odsouzení za trestný čin.

Ačkoli byl Kelly odsouzen za sexuální zneužívání dítěte, Sorrentinová odmítla diagnostikovat Kellymu pedofilii.

Podpora zpěváka

Na obranu populárního hudebníka se postavila řada jeho blízkých. Mezi dopisy, které pro Kellyho žádaly kratší trest, byl i dopis napsaný Dianou Copelandovou, Kellyho bývalou asistentkou, která vypovídala i jako svědkyně. „Bůh nechce, abychom lidi zahazovali. Pokud budeme mít odvahu starat se o pachatele i oběti, můžeme se všichni povznést," napsala.

Joycelyn Savageová, kterou prokurátoři považovali za Kellyho oběť, také nadále zůstává jeho příznivkyní. „S Robertem jsme do sebe hluboce zamilovaní a láme mi srdce, že vláda vytvořila narativ, že jsem oběť,“ napsala Savageová. „Jsem dospělá žena a mohu mluvit sama za sebe, proto jsem chtěla soudu poskytnout tento dopis.“

Savageová v dopise také prozradila, že je nyní s Kellym zasnoubená.

Prokurátoři čelili výhrůžkám

Sledovaný soudní proces provázela také řada kontroverzí. Před vynesením rozsudku byl muž z Chicaga, který se zúčastnil Kellyho soudního procesu v Brooklynu, zatčen a obviněn z vyhrožování třem americkým prokurátorkám, které Kellyho stíhaly. Christopher Gunn jim měl údajně hrozit zabitím.

Podle zatykače Gunn v říjnu zveřejnil na svém kanálu na YouTube video, na němž je zobrazena kancelář amerických státních zástupců pro východní obvod New Yorku, kde ženy pracují. „Tam jsou. Tam pracují … Vtrhneme do kanceláře,“ je slyšet na videu Gunn a vyslovuje při tom jména všech tří státních zástupců.

Důkazy také naznačují, že se Gunn zapojil do prodeje střeliva do střelných zbraní v souvislosti s Kellyho záležitostí.

Kdo je R Kelly?

Kelly vydal celkem šest studiových alb a spolupracoval se známými tvářemi hudebního průmyslu, jako jsou Jay-Z, Usher, Celine Dion, Mariah Carey, Mary J Blige a Jennifer Hudson.

Během své kariéry čelil soustavným obviněním ze sexuálního zneužívání a nevhodného chování. V roce 1994, tehdy ve věku 27 let, se při tajném obřadu v Chicagu oženil s patnáctiletou zpěvačkou Aaliyah, manželství však bylo později zrušeno poté, co se zjistilo, že teenagerka v oddacím listu lhala o svém věku. Kelly napsal a produkoval Aaliyahino debutové album Ain't Nothing But ANumber z roku 1994. Mladá zpěvačka později zahynula při leteckém neštěstí v roce 2001 ve věku 22 let.

Kelly čelil i dalším obviněním ze sexuálních styků s nezletilými ženami v letech 1996, 2001 a 2002. V červnu 2002 byl obviněn z 21 případů natáčení videí se sexuálním zneužíváním dětí, která zahrnovala různé sexuální akty. Po soudním procesu v roce 2008 byl však ve všech bodech obžaloby zproštěn.

V roce 2017 přinesl článek v časopise Buzzfeed nová obvinění, že Kelly uvěznil šest žen v sexuální „sektě“, když je zneužil poté, co se na něj obrátily s žádostí o pomoc s hudební kariérou. Zpěvák byl obviněn, že kontroloval životy těchto žen, včetně toho, co jedí a nosí, kdy spí. Údajně si vedl i záznamy o jejich sexuální aktivitě. Článek následně vyprovokoval další oběti, aby se přihlásily.

V lednu 2019 odvysílala americká televizní stanice Lifetime šestidílný dokumentární film s názvem Surviving R Kelly, který podrobně popisuje obvinění ze zpěvákova sexuálního zneužívání a nevhodného chování.

Krátce poté Kelly vystoupil v rozhovoru s Gayle Kingovou v pořadu CBS This Morning, v němž trval na své nevině a měl emotivní výbuch, při němž se postavil, bil se do prsou a křičel, což si vynutilo přerušení rozhovoru. Později byl v červenci zatčen a obviněn z trestných činů spojených s obchodováním s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, včetně dětí, a z maření výkonu spravedlnosti.

Soudní proces v New Yorku se zpozdil kvůli pandemii koronaviru a otřesům ve zpěvákově právním týmu, píše The Independent. Kelly byl nakonec odsouzen za vydírání a obchodování se sexem v září 2021 po pouhých dvou dnech jednání poroty.