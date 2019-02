Souprava musela zastavit poté, co posádka spatřila popadané stromy. Nacházela se tou dobou nedaleko malého městečka Oakridge, vedení železnice se však rozhodlo ponechat pasažéry na palubě vlaku. Město se zhruba 3200 obyvateli se totiž samo potýkalo s vážnými problémy. Sněhová bouře zasypala ulice města a způsobila výpadek elektrické energie.

Vlak společnosti Amtrak oproti tomu o přívod elektřiny nepřišel. Všech 183 cestujících tak alespoň mohlo přečkat nepříznivou situaci v teple. K dispozici navíc měli dostatečné zásoby potravin i spojení s okolním světem. Někteří tak brali neplánovanou zastávku s humorem. „Je to peklo a stále se to zhoršuje,“ napsala na sociální síti Facebook Rebekah Dodsonová k fotografii, na které se s dalšími pasažéry usmívá po přibližně třiceti hodinách čekání.

„S více než 30 centimetry sněhu a řadou stromů blokujících cestu jsme učinili to nejlepší rozhodnutí v zájmu bezpečnosti našich zákazníků během nešťastné série událostí, uvedl viceprezident dopravní společnosti Scot Naparstek a dodal, že firma cestujícím vrátí peníze a nabídne další kompenzace.

Steward kutilem

Spoj Coast Starlight na trase ze Seattlu do Los Angeles zůstal stát v neděli odpoledne místního času a do pohybu se znovu dal teprve v úterý ráno. Do cílové destinace se však unavení pasažéři nedostali. Souprava se vrátila do stanice Eugene, kde již na všechny čekali pracovníci Červeného kříže.

„Vlak se vrací do Eugene kvůli počasí a překážkám na trati,“ uvedla mluvčí Amtraku Olivia Irvinová. Kdy bude spoj pokračovat do LA zatím není jasné. „Konečně se hýbeme, je to paráda,“ napsala na facebooku Dodsonová. „Není to nádhera? Jsem nadšená,“ komentovala své video s výhledem na zasněžené okolí.

Třináctičlenná posádka se během 36hodinového čekání musela vypořádat i s neobvyklými úkoly. „Jeden ze stewardů podle svědků pomohl cestujícím vyrobit provizorní plenky z kapesníků a zavíracích špendlíků,“ píše agentura AP.

Západní pobřeží zblízka

Zábavně působí v kontextu sněhové kalamity reklama dopravní firmy, která linku Coast Starlight prezentuje jako „velké vlakové dobrodružství na západním pobřeží“. „Oprostěte se od přeplněných letišť a dálnic a seznamte se zblízka s nádherným americkým západním pobřežím,“ láká Amtrak na svých webových stránkách.