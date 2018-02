Zpřísním držení zbraní, přislíbil po masakru ve škole Trump

Americký prezident Donald Trump podporuje zpřísnění vlastnictví zbraní. Po masakru ve floridské škole, při kterém minulý týden zahynulo 17 lidí, se v USA téma držení zbraní stalo opět předmětem vyhrocených debat. Zájemce o zbraň by neměl trpět psychickými problémy a měl by mít čistý trestní rejstřík.

Donald Trump při návštěvě vojenské školy v roce 2015.Foto: Facebook/Citizens in Support of the Constitution