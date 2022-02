Zdroj: Youtube

Mluvčí zdravotnických záchranných služeb státu Nový Jižní Wales sdělil, že dotyčný "bohužel utrpěl katastrofální zranění a záchranáři pro něj již nemohli nic udělat".

Svědkové místní televizi řekli, že zpozorovali útok žraloka na plavce v neoprénové kombinéze. "Slyšeli jsme výkřik, a když jsme se otočili, připadalo nám, jako by do vody s mohutným cáknutím dopadlo auto. Pak už jsme jen viděli, jak žralok trhá tělo a všude kolem je krev," popsal incident rybář Kris Linto. Jiný svědek odhadl délku žraloka na 4,5 metru.

Upozornění: Video obsahuje drastické záběry

?⚠️ WARNING VERY GRAPHIC ?⚠️ trigger warning. #sharkattack #sydney #shark Watch at your own discretion. I saw this video not sure if it was real. There was a shark attack in Sydney today and this is the video going around on social media. Very sad ! #rip #news #australia pic.twitter.com/VZaCOuFirg