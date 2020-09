Těhotná turistka zachránila svého manžela před útočícím žralokem v moři u souostroví Florida Keys, uvedl server BBC News s odvoláním na místní policii. Žena bez zaváhání skočila do vody a krvácejícího muže dostala do bezpečí.

Žralok. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Třicetiletý Andrew Charles Eddy podle policie sotva vstoupil do vody u korálového útesu Sombrero Reef, když jej kousl žralok. Jeho manželka Margot Dukesová-Eddyová zahlédla žraločí hřbetní ploutev a krev tekoucí z manžela do moře. Nezaváhala a skočila do vody.