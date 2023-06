Děsivý útok žraloka v oblíbeném turistickém letovisku Hurghada v Egyptě rozpoutal vášnivé debaty o tom, co by v takovém případě měl člověk dělat. Má šanci útok přežít? Zvíře před zraky svědků ve čtvrtek odpoledne napadlo mladého muže a po krátkém souboji jej stáhlo pod hladinu. Mladík původem z Ruska incident nepřežil. Jeho přítelkyni se podařilo doplavat na břeh.

Žralok bílý | Foto: Shutterstock

Ač jsou útok žraloka na lidi ojedinělé, je dobré se na ně pro jistotu připravit. Když nad mořskou hladinou zahlédnete dobře známou špičatou ploutev, bude už pozdě. O tom, jak přežít útok žraloka a nebo se mu úplně vyhnout, napsal portál CNN.

Filmy Čelisti a jiné trháky probudily v divácích až panický strach ze žraloků. Ve skutečnosti je však pravděpodobnější, že se člověk utopí, než že by ho zabil žralok. Na druhou stranu portál CNN uvádí, že žraločí útoky nejsou nemožné.

Jak dle odborníků přežít útok žraloka:

Zdroj: Youtube

Poznat terén a neplavat večer

Nejlepším způsobem, jak čelit strachu ze žraloků je připravit se na útok. Jako první krok je nejlepší poznat vodní prostředí, ve kterém se budete nacházet, a zjistit, jaká je v něm pravděpodobnost střetu se žralokem. Měli byste se vyhnout ústí řek, jelikož jsou tyto kalné vody oblíbené u býčích žraloků, kteří s velkou pravděpodobností mohou zaútočit na lidi.

Žralok v egyptské Hurghadě zabil mladého Rusa. Brutální útok natočily kamery

„Mnoho útoků se vyskytuje v ústích řek, kde je v řece bahno a další materiál - lidé si perou oblečení, lidé se myjí,“ řekl odborník na žraloky bývalý předseda britské organizace Shark Trust and Shark Conservation Society Richard Peirce. Rovněž radí, že je dobré vynechat oblasti, kde probíhá rybolov, který přitahuje pozornost žraloků.

Pokud se nechcete setkat se žralokem, neměli byste ani plavat v moři příliš brzy ráno či příliš pozdě večer. Ve vodě by plavci také neměli nosit lesklé předměty. V kalné vodě si totiž žralok může myslet, že lesk je znamením jídla. Zcela nejdůležitější radou je pak následovat své instinkty.

Letošní útok na mladíka v letovisku Hurghada v Egyptě. Upozorňujeme, že následující záběry jsou drastické:

Intenzivní oční kontakt a necákat

Co ale dělat, když už se s dravcem setkáte? Nepanikařte, i tak se můžete zachránit. „Nezačínejte kolem sebe cákat - jen vzrušíte, podněcujete a povzbudíte žraločí zájem,“ řekl Peirce. Živočicha pak přímo zvete k tomu, ať přijde na průzkum. Místo toho je třeba se snažit o oční kontakt. „Pokud se celou dobu otáčíte a stojíte čelem k němu, zatímco kolem vás krouží, nebude to pro něj ani z poloviny tak pohodlné, jako když se bude moci připlížit zezadu,“ míní odborník.

Mladý pár odneslo moře. Ve vodách plných žraloků několik dní bojoval o život

Podle dalšího experta je nejlepší nasměrovat tělo směrem k zvířeti a pak couvat ke břehu. Pokud na žralokovi poznáte, že chce zaútočit, je třeba se ve vodě co nejvíce zvětšit. Naopak, pokud zvíře jen proplouvá, tak je lepší se stočit do klubíčka.

Co dělat při napadení žralokem?



Pokud člověka žralok napadne, je třeba se bránit. Nejlepší je kopat, dát pěstí do nosu i do žáber. Vše co má plavec v tu chvíli u sebe, by měl použít jako zbraň. Ať to jsou brýle na potápění nebo třeba podvodní kamera.



• Nejlepší prevencí je připravit se na útok. Tedy poznat vodní prostředí, ve kterém se budete nacházet, a zjistit, jaká je v něm pravděpodobnost střetu se žralokem. Měli byste se vyhnout ústí řek, kalné vody jsou totiž oblíbené u bělavých (býčích) žraloků.



• Pokud se nechcete setkat se žralokem, neměli byste plavat v moři příliš brzy ráno či příliš pozdě večer. Ve vodě by plavci také neměli nosit lesklé předměty. V kalné vodě si je žralok může splést s potravou. Raději volte tmavé a matné barvy.



• Když už se s dravcem setkáte, nepanikařte. Necákejte kolem sebe, tím jen povzbudíte žraločí zájem. Místo toho se snažte o oční kontakt, pro zvíře nebude tak snadné se k vám připlížit zezadu. Ideální je nasměrovat tělo směrem ke žralokovi a pak pomalu couvat ke břehu.



• Pokud žralok přesto začne útočit, je třeba se ve vodě co nejvíce zvětšit a začít se bránit. Nejlepší je kopat, dát pěstí do nosu, do oka nebo do žaber. Vše, co má plavec v tu chvíli u sebe, by měl použít jako zbraň. Ať to jsou brýle na potápění nebo třeba podvodní kamera.



• Jakmile žraloka odradíte, pomalu a bez cákání plavte ke břehu nebo blízké lodi.

Bílí, býčí a tygří žraloci tvoří trojku, u které je velká pravděpodobnost útoků. Žralok bílý jakožto nejnebezpečnější druh může i jedním kousnutím přivodit smrt ztrátou krve. Staré studie naznačují, že je přitahují jasné barvy a často útočí na tuleně, je dobré se jim vyhnout. Celosvětovému žebříčku útoků podmořských predátorů vévodí Spojené státy s Floridou v čele, pak Austrálie a Jihoafrická republika.