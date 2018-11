Zřícený boeing nebyl jediný. Indonéské úřady objevily problémy u dalších dvou

AKTUALIZOVÁNO 8

Hnutí ANO by i v říjnu ve volbách do Sněmovny dostalo 30 procent, druhá ODS si proti září polepšila na 19 procent. Třetí by skončili Piráti s 11 procenty. Podpora ČSSD klesla na devět procent a komunistů na 8,5 procenta. Na sedm procent se zvedl výsledek KDU-ČSL. Jistotu vstupu do Sněmovny podle autorů aktuálního volebního modelu nemají SPD, STAN a TOP 09. Volební model dnes poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).