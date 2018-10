Zřícený indonéský boeing byl úplně nový. Noc před letem měl ale problém

Ředitel firmy Lion Air Edward Sirait na tiskové konferenci potvrdil, že letadlo v noci před ranním letem, během něhož se zřítilo, skutečně ohlásilo několik technických problémů. Zdůraznil však, že je po nočním letu inženýři letecké společnosti „zkontrolovali a opravili“ tak, aby stroj mohl letět do Pangkalpinangu.

Sirait rovněž potvrdil, že kapitán letadla provedl všechny nezbytné předletové prohlídky podle standardních provozních postupů letecké společnosti. Jednatřicetiletý indický kapitán letu JT610 Bhavye Suneja pracoval pro Lion Air od roku 2011 a měl na rodině letadel Boeing 737 nalétáno více než 6000 letových hodin. Zkušený byl i jeho první důstojník, který měl na stejných typech letadel nalétáno přes 5000 hodin.

Výrobce letadla Boeing asi hodinu po nehodě zveřejnil na twitteru, že si je „vědom zpráv o nehodě a pečlivě sleduje situaci“. Později vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že poskytuje vládním úřadům technickou asistenci při vyšetřování nehody. Výrobce motorů CFM International, což je společný podnik General Electric a Safran pak také uvedl, že je připraven Lion Air pomoci.

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation.

Konkrétně zřícený Boeing 737 Max 8 byl přitom Lion Air doručen teprve letos v srpnu. Letadlo Boeing 737 Max 8 nahrazuje Boeing 737-800 a tvoří 80 procent objednávek pro celou generaci 737 Max. Od letošního roku provozuje tento typ letadla i český Travel Service.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu