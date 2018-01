Zrušené lety, převrácená auta: v Německu a Nizozemsku řádí bouře o síle hurikánu

Chaos a letištní hala, které ulétla střecha. Tak to dnes krátce po poledni vypadalo na letišti Shiphol poblíž Amsterodamu.

Na sociálních sítích se objevují snímky obrácených kamionů a vyvrácených stromů. Podobné výjevy ve čtvrtek sledovali lidé v celém Nizozemsku.

Kvůli silnému větru, který má podle meteorologů sílu hurikánu, uzavřela policie centrum Almere, hustě osídleného sídla na amsterodamském předměstí. Zároveň vydala varování, aby občané nevycházeli.

We telden 17 geklantelde vrachtwagen tot dusver, waaronder op de A2, A5, A13, A16, A20 en de A27. Hier zie je de A5 bij Schiphol. pic.twitter.com/ZEd9GS65Gt

Na webu nizozemské přepravy VID se objevila zpráva, že bouře strhla ze silnice a převrátila 17 nákladních vozů. Holandské dráhy (NS) hlásí problémy na tratích – spadané dráty, poškozené koleje – a ruší řadu spojů.

Škody způsobené počasím registrují také v západních oblastech Německa, kde ničivé bouři dali jméno Friederike.

The roof just blew of @UvA_Amsterdam Science Park!!!! #coderood pic.twitter.com/l5Sfgwv1wq