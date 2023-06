Pátrací akci po zmizelé ponorce s pěti lidmi na palubě nyní sleduje celý svět. Otázkou je, proč tyto hlubokomořské průzkumy zajímá a láká tolik lidí. Výjimkou není ani slavný režisér James Cameron, který je velkým milovníkem hlubinného průzkumu. Titanic údajně nenatočil kvůli filmu samotnému, ale aby měl peníze na ponor k jeho vraku.

Titanic na dně oceánu. | Foto: ČTK

Cameron se sice nevyjádřil přímo k aktuálnímu pátrání po ponorce společnosti OceanGate Expeditions, v minulosti ale hned několikrát okomentoval svou lásku k hlubokomořským ponorům. Na místo vraku Titaniku se podíval 33krát, navštívil i jiná známá místa pod vodou.

Oceán ho fascinoval odmala. I když vyrůstal v kanadském Ontariu, stovky mil od oceánu, s úžasem sledoval dokumenty mořského průzkumníka Jacquese Cousteaua. Natáčení filmů a průzkum moře později vnímal jako propojené a neoddělitelné činnosti.

Chtěl zaplatit expedici k vraku

V roce 2009 se slavný režisér podle portálu CNN svěřil s tím, co bylo jeho opravdovou motivací pro natočení Titaniku. „Natočil jsem ho, protože jsem se chtěl ponořit k vraku lodi, ne proto, abych natočil film. Financovalo to expedici,“ řekl pro Playboy s tím, že Titanic pokládal za Mount Everest ztroskotaných lodí. Natočení hollywoodského trháku přišlo ve chvíli, kdy si Cameron řekl, že režírovat filmy může až do svých osmdesáti let, složitější expedice jsou ale v pozdějším věku komplikované.oval.

Cameron se nepotápěl jen k Titaniku, v roce 2012 provedl úplně sám ponor do Mariánského příkopu, nejhlubšího místa oceánu vůbec. Povedlo se mu to v sedmimetrové ponorce s názvem Deepsea Challenger, kterou sám zkonstru

Celou výpravu v západním Pacifiku režisér dokumentoval a popsal pro National Geographic. „Povrch prostě zmizel. Dívám se na hloubkoměr a během prvních asi pár minut jsem v hloubce 300 metrů, pak 600 metrů, pak 900 metrů,“ vylíčil Cameron. Největší hloubka, v jaké se kdy režisér ocitnul, byla 8 229 metrů, stejně mu ale na dno oceánu zbývaly téměř tři kilometry.

Podvodní hovor s manželkou

Čím více se Cameron potápěl, tím více se cítil osaměle. V určité části mu dokonce zavolala jeho žena Suzy Amis Cameronová, která v Titaniku hrála Lizzy Calvertovou. „Jsem tady, na nejodlehlejším místě Země, k jehož dosažení bylo zapotřebí tolik času, energie a techniky, a připadám si jako nejosamělejší člověk na planetě. A moje žena mi volá. Což bylo samozřejmě velmi milé,“ popsal Cameron.

Své hlubinné ponory nebere jako egoistickou záležitost bohatého muže, ale jako svědectví o zázraku v hlubinách. Podle něj jde o to, kolik má člověk na planetě času. „Musíte něco udělat. Pokud byste měli to štěstí, že vyděláváte nějaké peníze a máte kapitál, proč ho nevložit do svého snu?“ poznamenal.

Americký romantický a katastrofický film Titanic vznikl v roce 1997 a vzešel z Cameronovy fascinace vraky potopených lodí. Milostný příběh byl podle něj nezbytný pro zvýraznění emocionálního dopadu katastrofy. Film se pokládá za jeden z nejvýdělečnějších snímků všech dob.