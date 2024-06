Téměř dvacetkrát se úřady, policie, soukromé firmy a příbuzní obětí snažili zjistit, kde skončil desetimístný firemní tryskáč Jet Commander, který v lednu 1971 odstartoval z Burlingtonu v americkém Vermontu, ale do svého cíle už nedoletěl. Odpověď přinesl až nyní podvodní pátrač Garry Kozak, který tvrdí, že našel trosky letadla.

Měl to být závěr obyčejné služební cesty. Tři pracovníci developerské společnosti z Atlanty si v Burlingtonu, největším městě státu Vermont, prohlédli místo, kde by mohli připravit svůj další projekt, a 27. ledna 1971 navečer sedli do firemního letadla. Měli namířeno do Providence ve státě Rhode Island. Krátce po startu s nimi ale dispečeři ztratili spojení a pět mužů na palubě ani letadlo od té doby nikdo neviděl, připomněla 53 let starý počátek záhady bostonská pobočka televize NBC.

Pokusů najít letadlo bylo nakonec nejméně sedmnáct. Jeden z posledních přišel před deseti lety, připomněla televize CBS News. Úřady tehdy po zmizení malajského letu MH370 chtěly zkusit, zda nové technologie nepomohou uzavřít i záhadu stroje ztraceného nad Champlainovým jezerem mezi státy Vermont a New York. Pokus skončil opět bez výsledku, ale právě tehdy se o případ začal zajímat Garry Kozak, který se padesát let specializuje na pátrání po potopených lodích a letadlech, připomněla agentura AP.

Kozak prostudoval data ze sonarového mapování 194 kilometrů dlouhého a až dvacet kilometrů širokého jezera s hloubkou sahající i ke 130 metrům. Našel několik anomálií na dně, které v roce 2022 začal zkoumat. Nejprve ani on neměl úspěch. Jedna anomálie ho přivedla na stopu vraku, ale ukázalo se, že jde o jiný stroj.

Důvodem vleklého pátrání je podle něj zejména to, že letadla se po pádu zpravidla roztříští na malé kousky. „Tryskáč v jezeře proto vypadá spíš jako hromada kamení. Proto ho většina lidí na sonaru přehlédne. Řekne si, že je to zase jenom nějaká geologie a hledají dál,“ vysvětlil Kozak vermontské televizi WCAX3.

Klíčový důkaz

Nakonec pátrač v sonarových datech našel další anomálii. Nacházela se u ostrova Juniper, asi dva kilometry od posledního výběžku pevniny, šedesát metrů pod hladinou jezera a především u místa posledního kontaktu dispečerů se zmizelým letadlem. Záběry pořízené dálkově ovládaným podvodním plavidlem potvrdily, že i barvy odpovídají zakázkové úpravě pohřešovaného Jet Commanderu.

„Při pohledu na všechny tyto důkazy jsme si na 99 procent jistí, že jsme letadlo našli. Věřím, že rodinám obětí nález umožní tragédii pro sebe uzavřít, a doufám, že jim poskytne odpovědi na spoustu jejich otázek,“ řekl v pondělí pro CBS Kozak. Nález ještě ověří vyšetřovatelé Národního úřadu pro dopravní bezpečnost, kteří už se jím zabývají.

Blízcí obětí vyjádřili vděk a úlevu, oživení případu také otevřelo staré rány a nové otázky. „Nález po tolika letech mi přináší pocit klidu, ale také velký smutek. Víme, co se stalo, viděli jsme pár fotek. Teď se s tím horko těžko snažíme nějak vyrovnat,“ řekla AP neteř pilota George Nikity Barbora Nikitsová.

Letecká neštěstí i pátrání po ztracených strojích přinášejí mnoho pozoruhodných příběhů. Letos například uplynulo dvacet let od nálezu letadla, ve kterém zahynul v roce 1944 spisovatel Antoine Saint-Exupéry. V paměti ostatně zůstávají i další slavné oběti leteckých neštěstí ze stejného roku. Právě před rokem vzbudily úžas čtyři děti v Kolumbii, které přežily po nehodě malého letadla čtyřicet dní v amazonském pralese. A v lednu před patnácti lety se do historie zapsal pilot Chesley Sullenberger nouzovým přistáním bez motorů na řece Hudson v New Yorku.