Zoey našli lidé, kteří viděli, jak ji někdo vyhazuje z auta u statku poblíž města Stockon. Ihned zavolali policii a oznámili, že opuštěná fenka vypadá staře a nemocně. Když přivolaný strážník přijel a naskenoval její čip, s překvapením zjistil, že se pohřešuje od roku 2010. Zoey byla nezvěstná tak dlouho, že jí mikročipová společnost v roce 2015 dokonce prohlásila za mrtvou.

A dog reunited with her owners in California after missing for 12 years.

Zoey was dumped from a vehicle at a rural property & found by someone who called police, saying she seemed old & ill.

Her microchip was scanned to enable her to be reunited with her original owners. pic.twitter.com/Zgcq5cnial